Le anticipazioni della soap tv Tradimento annunciano nuovi segreti che verranno a galla. Nella puntata che andrà in onda domenica 29 dicembre alle 21:30 su Canale 5, Umit confesserà a suo nipote Ozan di avere problemi da quando è finita la sua storia con Sema. Inoltre, il fratello di Guzide sarà disperato perché non ha più tracce di sua figlia. Umit, quindi, si recherà a casa del suocero in cerca di Deniz, ma quando scoprirà che la bambina è in Svizzera con la madre, picchierà l'anziano. Nel frattempo, Yesim avrà una discussione con Guzide e l'afferrerà per il braccio.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Oylum, che deciderà di cambiare avvocato, non avvalendosi più della difesa di suo padre Tarik.

Umit scopre che Deniz è in Svizzera e picchia suo suocero

Umit rimarrà a dormire a casa di Guzide e, durante la notte, avrà un confronto con Ozan. Umit rivelerà il suo dramma familiare a suo nipote, raccontandogli che la sua storia con Sema è terminata e che sente terribilmente la mancanza di Deniz. Successivamente, il fratello di Guzide sarà determinato a scoprire dove si trovi sua figlia e, ritenendo plausibile che Sema sia a casa di suo padre, andrà lì a cercarla. Durante la visita all'anziano, Umit andrà su tutte le furie quando scoprirà che sua figlia Deniz non si trova dal nonno, ma è stata portata in Svizzera dalla madre.

Ozguder, quindi, alzerà le mani contro il padre di Sema, dando inizio a una violenta discussione tra i due uomini.

Oylum non vuole più Tarik come avvocato

Nel frattempo, Oylum continuerà a vivere il suo dramma giudiziario, ma prenderà una decisione: non vorrà più suo padre Tarik come avvocato. Il nuovo legale di Oylum sarà quindi Sezai, un vecchio amico di famiglia che, recentemente, si è avvicinato molto a Guzide.

Intanto, i guai per la giudice non saranno finiti poiché, in tribunale, avrà un diverbio con Yesim. La nuova compagna di Tarik, infatti, la provocherà e la afferrerà per un braccio. Taner, presente in tribunale, accuserà Yesim di aggressione, facendola arrestare. Guzide, però, deciderà di non procedere con la denuncia contro la sua rivale in amore.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Oylum è stata accusata di omicidio stradale

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Oylum è stata arrestata con l'accusa di omicidio stradale. In realtà, la figlia di Tarik non era alla guida della motocicletta che ha investito un giovane; l'investitore era Tim. Il figlio dell'ambasciatore, grazie alle conoscenze di suo padre e alla sua posizione, è riuscito a farla franca, addossando tutte le responsabilità a Oylum. Nel frattempo, Guzide ha scoperto che suo marito Tarik ha un'altra donna, dalla quale ha avuto una figlia. La giudice, pertanto, ha sbattuto il consorte fuori di casa e ha valutato l'ipotesi di chiedere il divorzio.