Alonso confiderà a Curro di capire Manuel: "L'amore è più forte di tutto". Le anticipazioni de La Promessa di giovedì 19 dicembre rivelano che dopo che Manuel confesserà di amare un'altra donna Alonso si sentirà colpito dalla storia di suo figlio.

Il marchese parlerà con Curro e ricorderà ancora una volta l'amore per Dolores e i suoi figli. Nel frattempo, Petra non nasconderà la sua gelosia ad Ayala che la rassicurerà sul suo rapporto con Margarita.

Jana e Curro ascoltano Alonso

La dichiarazione di Manuel, che confesserà di amare un'altra donna, scatenerà il caos a La Promessa.

Alonso sarà molto colpito dalle parole di suo figlio e ne parlerà con Curro. "Manuel è stato imprudente", dirà, "Però lo capisco, suppongo che sia come me". Curro chiederà ad Alonso se si riferisce al suo passato e il marchese confermerà senza alcun dubbio. "L'amore è più forte di tutto", spiegherà Alonso ricordando Dolores, "Non potevo cancellare le mie emozioni, non si può spiegare". Alonso paragonerà la sua storia con quella di Manuel e vi troverà molti punti in comune. L'uomo racconterà a Curro che sicuramente suo figlio non ha potuto evitare di tradire Jimena per amore.

Il signorino approfitterà del momento per chiederà ad Alonso cosa sarebbe successo se Dolores e i suoi figli fossero ancora vivi.

Il marchese non saprà rispondere a questa domanda, ma visibilmente commosso dirà che ci ha pensato il destino. Vedendo le lacrime agli occhi di Alonso, Curro proporrà una passeggiata nel verde per mandare via i brutti ricordi. Anche questa volta Jana ascolterà tutto e sarà lei ad incoraggiare Curro a parlare ancora con il marchese.

La gelosia di Petra e la spiegazione di Ayala

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra non potrà fare a meno di notare la sintonia tra Ayala e Margarita, sempre più vicini. La cameriera di Cruz inizierà ad essere seriamente gelosa e affronterà di nuovo il conte chiedendogli di essere più chiaro sul suo rapporto con Margarita.

Ayala dirà a Petra che il suo rapporto con la madre di Martina è un modo per provocare Cruz. Il conte spiegherà che il suo piano sta riuscendo alla perfezione visto che la marchesa le ha chiesto di tenerla informata su di lui.

Ci saranno novità anche per Salvador che non inizierà il suo lavoro da valletto con il piede giusto. Il ragazzo commetterà molti errori durante il suo primo giorno di prova e Romulo non esiterà a rimproverarlo duramente. Il maggiordomo farà notare a Salvador i suoi errori davanti a Maria, Lope e Teresa e sarà molto severo.

Manuel non vuole più fingere

Nelle puntate precedenti, Manuel ha dovuto accettare il ritorno di Jimena a La Promessa. Per il marchesino non è stato facile e si è rifiutato in ogni modo di ricucire il rapporto con sua moglie.

Manuel ha rinfacciato a Jimena di aver incendiato il palazzo mettendo a rischio la vita di Catalina e non si è detto disposto a perdonarla.

Cruz e Alonso sono intervenuti a favore della nuora, ma questo ha fatto andare su tutte le furie Manuel. Il marchesino, esausto delle continue pressioni della usa famiglia, ha dichiarato il suo matrimonio definitivamente chiuso.