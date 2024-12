Le anticipazioni de La Promessa dal 16 al 22 dicembre annunciano una settimana molto importante per Abel che rivelerà la verità sul suo passato a Jana e Manuel. Il medico si aprirà con il marchesino e gli dirà di avere una moglie con un grave problema di salute. Ci saranno novità anche per Salvador che affronterà il colloqui con Romulo per diventare valletto. Sarà tempo di verità anche per Manuel che, stanco del suo matrimonio, ammetterà di essere innamorato di un'altra donna spezzando il cuore a Jimena e facendo infuriare Cruz. Infine, Pelayo chiarirà che la prossima consegna delle armi a Cavendish sarà l'ultima.

Il perdono di Manuel e Jana

Abel si sentirà in debito con Jana e Manuel che nelle ultime settimane non gli hanno fatto mancare la loro amicizia. Il medico deciderà di essere sincero con il marchesino ed inizierà a parlare della sua storia con Manuel e Jana. Abel ammetterà di aver mentito al suo arrivo alla tenuta e di essere sposato con una donna che ha dei problemi di salute. Abel aprirà il suo cuore e spiegherà di aver accettato il lavoro alla tenuta per pagare la clinica in cui è ricoverata Laura. Dopo un primo momento di esitazione, Manuel e Jana capiranno le ragioni di Abel e lo perdoneranno per le bugie raccontate. Abel, tuttavia, continuerà a portare dentro il peso della menzogna della gravidanza di Jimena e per questo insisterà con lei affinché esca allo scoperto.

La moglie di Manuel prenderà ancora tempo, ma prometterà ad Abel che presto rivelerà a tutti di aver inventato l'arrivo dell'erede per legare suo marito a sé. La situazione tra Jimena e Manuel, tuttavia, precipiterà improvvisamente durante una cena.

Salvador pronto a diventare valletto

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel non riuscirà più a sopportare la pressione di Jimena e dei marchesi.

In un impeto di rabbia, il marchesino si alzerà in piedi durante la cena e rivelerà di non poter stare con Jimena perché è innamorato di un'altra donna. La dichiarazione di Manuel farà crollare sua moglie e scatenerà la rabbia di Cruz che non saprà come risolvere la situazione. I duchi de Los Infantes correranno in soccorso della figlia e si presenteranno alla tenuta pretendendo spiegazioni da parte di Manuel.

Ci saranno importanti novità anche per Salvador che accetterà il consiglio di Petra e Maria e si proporrà come valletto. Il giovane sosterrà il colloquio con Romulo, assicurandolo del fatto di essere cresciuto molto e di sentirsi pronto ad avanzare sul lavoro. Infine Pelayo sarà molto chiaro con Cavendish e gli dirà che la prossima consegna delle armi sarà l'ultima.

La bugia più grande di Abel

Abel ha rivelato il suo segreto a Jana e Manuel e ha ottenuto il loro perdono, ma come reagiranno quando sapranno che è stato complice di Jimena? Il medico de La Promessa ha aiutato Jimena per mesi, sostenendo la bugia della sua finta gravidanza e annunciando a tutti l'aborto dell'erede del marchesato. Per il momento Manuel si sente in colpa con sua moglie perché di fatto l'ha tradita e il fallimento del suo matrimonio è sulle sue spalle. Sapere che Jimena ha mentito per mesi certamente solleverebbe, almeno in parte, Manuel dalle sue responsabilità, ma per Abel sarà molto difficile ottenere il suo perdono.