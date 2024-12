Jimena metterà fine alla sua vita lasciandosi cadere nel vuoto nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che la donna farà un discorso carico di rabbia e dolore alla sua famiglia e ai Lujan e lascerà tutti senza parole. A spezzare ogni speranza in Jimena sarà Abel che rivelerà ai marchesi la sua finta gravidanza e la metterà di fronte alle sue responsabilità. Il duca de Los Infantes sarà molto duro con sua figlia e le imporrà di andare in convento, ma lei sceglierà di andare via per sempre nel più tragico dei modi.

Abel rovinerà i piani di Jimena

Presto ci sarà il ritorno di Jimena che arriverà a sorpresa a La Promessa e chiederà scusa a tutti. La donna sarà convinta di poter riprendere il suo posto accanto a Manuel, ma le sue aspettative saranno deluse si sarà un tragico epilogo per lei. Tutto avrà inizio quando il marchesino si rifiuterà di portare avanti la farsa del suo matrimonio e si opporrà alle pressioni dei suoi genitori. Jimena sarà disperata all'idea di aver perso suo marito, soprattutto perché in un momento di rabbia Manuel dirà a tutti che ama un'altra donna. La nuora di Cruz inizierà a perdere la testa e si impegnerà a scoprire chi possa essere l'amante di suo marito, certa che anche questa volta ne uscirà vincente.

I piani di Jimena saranno distrutti da Abel che, stanco di mentire ai marchesi e a Manuel, riunirà tutta la famiglia e rivelerà gli inganni della donna. La reazione di Cruz e Alonso sarà furiosa, ma i due coniugi non si lasceranno prendere dall'istinto di chiamare subito la polizia e tenteranno di risolvere la questione in famiglia.

I duchi de Los Infantes saranno convocati a palazzo proprio quando Jimena penserà di aver in pugno suo marito recitando la parte della moglie tradita.

La resa dei conti per Jimena

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jimena sarà messa di fronte alle sue responsabilità e suo padre non le perdonerà il grave affronto.

Quando i duchi verranno a sapere che Jimena ha finto di essere incinta e ha simulato l'aborto saranno sopraffatti dalla vergogna e proporranno il convento per lei. La moglie di Manuel sarà disperata e penserà di mettere fine a questa storia nel modo più tragico. Jimena, tormentata dalla rabbia di suo padre, salirà sulla balaustra e in lacrime dirà ai Lujan e alla sua famiglia tutto ciò che pensa di loro. La donna spiegherà di aver sempre amato suo marito che però l'ha ricambiata solo con rancore e non ha mai apprezzato i suoi sentimenti. La frustrazione di Jimena non risparmierà neanche i Lujan, colpevoli a suo dire di non averla mai fatta sentire in famiglia. Tutti resteranno ad ascoltare l'ultimo discorso di Jimena fino a quando la situazione non degenererà.

Quando Jimena darà degli ingrati anche ai suoi genitori, suo padre si affretterà a salire le scale per raggiungerla, ma lei si lascerà cadere nel vuoto, sotto lo sguardo incredulo di Jana e dei marchesi.

Addio a Jimena, vittima dei suoi stessi inganni

Termina nel peggiore dei modi la storia del personaggio di Jimena, presente a La Promessa dalla prima stagione. La donna, arrivata al palazzo come futura moglie di Tomas, ha dovuto affrontare la morte del suo sposo poco dopo la cerimonia. Jimena ha affrontato un periodo di smarrimento, ma presto Cruz ha trovato una soluzione per lei: sposare suo figlio Manuel. In un primo momento Jimena ha insistito per tornare a casa dei suoi genitori, ma poi ha deciso di seguire il consiglio di Cruz.

Manuel non è mai stato innamorato di Jimena che ha fatto di tutto per farlo legare a lei, arrivando ad usare l'inganno. Il marchesino, infatti, è stato vittima di un incidente che gli ha fatto perdere la memoria. In questa occasione, Jimena ha approfittato della fragilità di Manuel per manipolarlo e convincerlo che tra loro c'era un grande amore. Nonostante gli inganni, però, il marchesino alla fine ha riacquistato la memoria e si è ricordato che il suo cuore batte solo per Jana.