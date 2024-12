Salvador sorprenderà Maria: "Lascio La Promessa, e tu vieni con me?" dirà il ragazzo nella puntata de La Promessa di lunedì 23 dicembre. Le anticipazioni rivelano che Salvador sarà molto deluso perché Romulo non lo promuoverà a valletto, ma Maria saprà come farlo ragionare. La ragazza riuscirà a convincere Salvador che nessun posto sarà come la tenuta per loro. Nel frattempo, Jimena proporrà ancora una volta a Manuel il trasferimento, ma lui sarà molto chiaro: il loro matrimonio è finito per sempre.

Salvador in cerca di un'alternativa a La Promessa

Salvador si impegnerà moto per ottenere il posto da valletto, ma le cose non andranno come sperava. Romulo noterà troppe mancanze nel lavoro del ragazzo e quando finirà il periodo di prova non lo promuoverà. Per Salvador sarà un duro colpo e si sfogherà con Maria sorprendendola con una proposta. "Lascio La Promessa", dirà, "E tu? Vieni con me?". La ragazza non sarà affatto d'accordo con l'idea di Salvador e proverà a farlo ragionare, dicendo che sta esagerando. "Il tuo posto è qui", dirà Maria, "Le condizioni in cui viviamo qui non le troveremmo altrove". Salvador inizierà a riflettere sulle parole di Maria e capirà che allontanarsi da Jana e da Lope sarebbe un prezzo troppo alto da pagare.

La cameriera farà capire al suo fidanzato che sono fortunati a lavorare in quel palazzo perché con gli altri membri della servitù sono come una famiglia. "Questo posto è perfetto per te", ripeterà Maria che alla fine riuscirà a convincere il suo fidanzato.

L'ultima speranza per Jimena

Le anticipazioni della soap raccontano che l'atmosfera sarà tesa a casa De Lujan.

Dopo la dichiarazione di Manuel che annuncerà il suo amore per un'altra donna, il suo matrimonio con Jimena sembrerà distrutto. La donna sarà molto giù e continuerà a pensare al giorno delle sue nozze, quando Manuel le aveva promesso amore e fedeltà nella buona e nella cattiva sorte. Presa dalla voglia di ricucire il suo matrimonio, Jimena farà un ultimo tentativo con Manuel invitandolo ad accettare la richiesta dei suoi genitori.

La donna proporrà a suo marito di trasferirsi con lei a Madrid per ricominciare, ma lui non vorrà saperne. "I problemi si trasferirebbero con noi", dirà Manuel ricordando che il loro è un matrimonio basato sulle bugie. "Sono certa che tutto si risolverebbe lontano da La Promessa e dalla tua famiglia"; insisterà Jimena. Manuel, tuttavia, negherà ogni possibilità a sua moglie dicendo la sua decisione è definitiva e il loro matrimonio è finito. "Hai molte qualità, ma non sei la donna per me", dirà Manuel spegnendo per sempre le speranze nel cuore di Jimena.

L'arrivo dei duchi de Los Infantes

Nelle puntate precedenti, i duchi De Los Infantes sono arrivati alla tenuta per affrontare i De Lujan. Jimena, infatti, ha raccontato ai genitori che Manuel ha ammesso di averla tradita.

Le due famiglie si sono sedute per discutere sul da farsi e per risolvere la situazione evitando uno scandalo. La proposta dei duchi è stato un trasferimento di Jimena e Manuel a Madrid sperando nell'inizio di una nuova vita. Josè, tuttavia, è stato molto duro quando Manuel si è rifiutato e lo ha rimproverato per il suo comportamento. I toni si sono alzati e Manuel ha perso la pazienza, tanto da rompere un vaso in uno scatto d'ira. Il marchesino è andato incontro a suo suocero e l'intervento di Alonso ha evitato che i due venissero alle mani.