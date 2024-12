Tarik vivrà indisturbato la sia vita con Yesim e questo non piacerà affatto a Nazan che nella puntata di Tradimento in onda domenica 22 dicembre vorrà vendicarsi. Le anticipazioni rivelano che la donna proverà a convincere sua sorella Guzide a denunciare suo marito e togliergli la metà delle proprietà che gli spetterebbero. Nazan andrà sotto casa di Yesim e fotograferà Tarik con la nuova famiglia, pronta a denunciare tutto. Guzide ascolterà il consiglio di sua sorella e andrà con la polizia a casa di suo marito, ma al momento di fare irruzione si tirerà indietro.

Yesim e Tarik felici insieme nella quarta puntata di tradimento

Guzide risolverà il caso di una bambino che aveva affidato a sua nonna e si renderà conto di aver commesso un errore. La giudice capirà che il minore non è affatto al sicuro in quella casa e deciderà di riportarlo a sua madre, nel palazzo in cui abitano Yesim e Tarik. Vederli insieme e felici provocherà una forte frustrazione di Guzide che tornerà a casa affranta potendo comunque contare sul sostegno di sua sorella Nazan. Quest'ultima spiegherà alla giudice che non è affatto giusto che Tarik la passi liscia e la incoraggerà ad intraprendere una battaglia legale per togliergli ogni diritto sulla casa e sulle proprietà in comune. "Ha avuto tutto grazie a te, lo hai aiutato anche la laurearsi", dirà Nazan, ma Guzide rifiuterà di agire contro suo marito.

"Non posso, non farò niente per soldi". Nazan insisterà, provando a convincere sua sorella che vendicarsi sarebbe la cosa giusta e non per un fatto economico ma perché Tarik dovrà pagare per i suoi errori. "Ti ha tradito, ha distrutto la tua famiglia", dirà con l'appoggio di suo fratello Umit. Anche l'uomo proverà ad incoraggiare Guzide a vendicarsi di suo marito che nel frattempo proseguirà la sua vita con Yesim dopo aver ottenuto il suo perdono.

Guzide farà un passo indietro

Le anticipazioni della quarta puntata di Tradimento raccontano che Nazan sarà decisa ad aiutare Guzide e si recherà sotto casa di Yesim in cerca di prove. La donna riuscirà a fotografare Tarik con la sua nuova famiglia e tornerà da Guzide con quella immagine. La giudice deciderà di ascoltare il consiglio di sua sorella e manderà la polizia a casa di Yesim per cogliere in flagrante suo marito.

Quando Guzide e i poliziotti arriveranno alla porta di Yesim, però, la giudice si tirerà indietro dicendo di aver cambiato idea e di non voler più denunciare suo marito. Nel frattempo Tarik continuerà a ricevere pressioni da Yesim che gli chiederà quando divorzierà da sua moglie pretendendo di far conoscere a sua figlia i suoi fratelli.

Oylum si trova in carcere

Nelle puntate precedenti, Guzide ha scoperto che suo marito Tarik ha un'altra famiglia con Yesim da cinque anni. La giudice si è vendicata invitando l'altra moglie all'anniversario delle sue nozze e ha detto a tutti che Tarik aveva una doppia vita.

Per l'avvocato è stato molto difficile riuscire a gestire la situazione, ma dopo qualche giorno di tentativi si è fatto perdonare da Yesim e ora vive con lei e la loro bambina, in attesa del divorzio da Guzide.

Nel frattempo, Oylum è finita in carcere con l'accusa di aver investito e ucciso un uomo mentre guidava una moto. In realtà alla guida del mezzo c'era Tim, il figlio dell'ambasciatore che ha fatto ricadere su di lei la colpa per togliersi dai guai.