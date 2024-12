Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano dei nuovi episodi spiacevoli all'ospedale San Filippo di Napoli. Nella puntata che andrà in onda venerdì 27 dicembre alle ore 20:50 su Rai 3, Enrica sarà nelle grinfie di Fusco, mentre Rossella, ormai certa delle angherie subite dalla sua collega, escogiterà un piano per salvare la dottoressa Sanseverino. Nel frattempo, Rosa mentre si trova in giro con Pino incontrerà Viola e resterà turbata. Spazio anche alle vicende di Samuel, che avrà un forte avvicinamento con Micaela.

Fusco prende di mira Enrica, Rossella se ne accorge

Rossella non vorrà farla passare liscia al primario. Dopo essere stata molestata per settimane da Daniele Fusco, la dottoressa Graziani si renderà conto che il medico ha ora lo stesso atteggiamento sgradevole nei confronti della sua collega, Enrica Sanseverino. Rossella non resterà in silenzio e prenderà in mano la situazione, escogitando un piano per incastrare Daniele Fusco e impedirgli di fare del male anche a Enrica.

Rosa, invece, resterà turbata da un incontro inaspettato con Viola mentre si trova in giro con Pino.

Micaela e Samuel travolti dalla passione

Nel frattempo, Picariello dovrà fare i conti con la sua situazione sentimentale. Per Rosa arriverà quindi il momento di riflettere sulla relazione terminata da tempo con Damiano, rendendosi conto di non aver ancora superato il dolore per la fine della storia d'amore con l'ex compagno.

Samuel, invece, vivrà momenti di passione con la sua ex fidanzata, Micaela. La gemella Cirillo avrà un incontro passionale con il cuoco di Caffè Vulcano, ma l'episodio potrebbe essere soltanto un caso isolato. Micaela, spirito libero, potrebbe non avere alcuna intenzione di tornare a legarsi con Samuel, preferendo vivere la vita con leggerezza e senza vincoli.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Enrica si è infuriata con Rossella

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Rossella ha spiato Daniele Fusco che, in corsia, ha avuto avvicinamenti con Enrica. Il primario si è comportato con la dottoressa Sanseverino nello stesso modo sgradevole che aveva avuto con Graziani.

Rossella, resasi conto di quanto stava accadendo, ha provato ad avvertire Enrica, ma è stata trattata male dalla collega. Enrica, infatti, non ha visto di buon occhio le parole di Rossella, ritenendo che fosse solo invidiosa per l'incarico che il primario le ha affidato.

Nel frattempo, Nunzio ha cercato una casa in affitto per Samuel, ma quest'ultimo ha creduto che la nuova abitazione fosse per Cammarota e Rossella. Spazio anche alle vicende di Michele Saviani, che ha avuto una discussione con Roberto Ferri dopo che il proprietario di Radio Golfo 99 ha scoperto che il giornalista ha iniziato a indagare sulla famiglia Gagliotti.