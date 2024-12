Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano guai per Bice. Nella puntata di martedì 31 dicembre alle 20:50 su Rai 3, Mariella scoprirà cosa ha organizzato, a sua insaputa, la sorella di Sasà per il veglione di Capodanno. Bice ha architettato un appuntamento al buio per l'amica con Mimmo: la festa sarà in realtà un appuntamento a quattro con Lello Troncone. La serata finirà male: tutti finiranno in commissariato dopo che Sergio si presenterà dalla sua ex moglie con la polizia.

Mimmo corteggia Mariella alla festa di Bice

Mariella scoprirà cosa Bice ha riservato per lei.

Altieri si farà sistemare i capelli dall'amica per essere impeccabile al suo primo veglione da single.

Intanto, la sorella di Sasà svelerà piano piano le sue carte, rivelando che Mimmo andrà a prenderla a casa. Mariella capirà così di essere finita in un appuntamento al buio. Quando l'ex moglie di Guido arriverà con il cavaliere a casa di Bice, le sorprese non saranno finite: si ritroveranno in quattro. Al veglione parteciperanno solo Bice con Lello e Mariella con Mimmo. Durante la serata, il compagno delle elementari di Troncone corteggerà Altieri.

Sergio arriva a casa di Bice con la polizia e tutti finiscono in commissariato

Mariella troverà molto galante il suo corteggiatore e metterà subito le cose in chiaro con lui: è reduce da una recente separazione e ha un bambino di sei anni.

Mimmo si rivelerà molto comprensivo e un vero gentiluomo.

La conversazione verrà bruscamente interrotta dall'arrivo di Sergio, l'ex marito di Bice. Si presenterà con la polizia a casa della sua ex moglie. L’epilogo sarà amaro per tutti, che finiranno in commissariato. Il motivo dell'arrivo delle forze dell'ordine sarà una serie di capi di imputazione nei confronti di Lello Troncone.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Ida può trascorrere il Natale con Tommaso

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Ida ha ricevuto una telefonata e ha scoperto di avere il permesso per trascorrere il Natale insieme a Tommaso. Nel frattempo, Roberto non ha passato bei momenti, sia per la recente discussione con suo figlio Filippo che per i dissapori con Michele Saviani.

C'è stato spazio anche per le vicende di Valeria, che ha confessato a Niko di aver avuto una discussione con Manuela al Caffè Vulcano. La fidanzata di Poggi ha rivelato di essere gelosa di Cirillo, a causa del suo legame speciale con Jimmy. Rossella si è accorta che il primario ha iniziato a prendere di mira Enrica Sanseverino. La dottoressa Graziani è quindi andata dalla sua collega per avvertirla, ma è stata trattata male.