Emir assumerà Baran, un ex commando e zio di Mehmet, nella puntata di Endless Love di martedì 14 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Kozcuoğlu sarà molto chiaro nelle sue richieste: "Voglio eliminare Kemal Soydere". Baran preparerà un piano che resterò segreto, ma assicurerà che arriverà il risultato richiesto. Nel frattempo, Fehime andrà a trovare Zeynep per convincerla a lasciare Emir perché sarà sempre infelice con lui. La donna, in lacrime, manderà via sua madre dicendole che la sua vita ormai è accanto a Kozcuoğlu.

La visita di Fehime a Zeynep in Endless Love

Dopo la separazione da Nihan, Emir fingerà di essersi arreso ma in realtà studierà un piano di vendetta senza precedenti. A questo proposito, Kozcuoğlu chiederà a Mehmet di fargli conoscere un uomo in grado di eseguire operazioni delicate. "Voglio un uomo che vale come un esercito" dirà Emir a Mehmet che gli dirà di aver qualcuno che fa al caso suo. "C'è mio zio", affermerà deciso Mehmet, "Baran Tamkurt, ex commando di 44 anni". il collaboratore spiegherà a Emir che suo zio è stato espulso dall'esercito per disobbedienza, ma i suoi metodi sono indiscutibili. "Voglio incontrarlo", dirà Kozcuoğlu, ma Mehmet gli dirà che non c'è modo per far arrivare lo zio da lui.

Dovrà essere Emir, quindi, ad andare a trovare Baran al suo nascondiglio. I due uomini si metteranno così in macchina e raggiungeranno il bosco.

Nel frattempo, Fehime andrà a casa di Emir a trovare Zeynep, ma non sarà accolta come desiderava. La giovane sposa sarà molto triste e non potrà nasconderlo: "Non so come farò, ma il mio bambino mi aiuterà".

Fehime, in lacrime, proverà a convincere sua figlia che il suo posto non è accanto a Emir, ma Zeynep la manderà via. "Ho scelto la mia strada, è meglio che mi consideri morta", dirà la ragazza.

L'incontro con Baran nel bosco

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Emir e Mehmet si recheranno al nascondiglio di Baran e nel frattempo arriverà una telefonata.

Uno degli uomini di Kozcuoğlu avvertirà loro che Kemal e Nihan non hanno rimandato le nozze nonostante Leyla sia in carcere. "Questo matrimonio non avverrà", dirà Emir a Mehmet. I due uomini arriveranno nel bosco e saranno accolti con delle trappole che Baran aveva piazzato per allontanare eventuali visitatori. Questo piacerà ad Emir, che arriverà subito al sodo appena avrà occasione di parlare con lo zio di Mehmet, "Voglio eliminare Kemal Soydere". Baran si metterà subito al lavoro per accontentare Emir, ma il piano resterà segreto.

Il matrimonio di Emir e Zeynep

Nelle puntate precedenti, Emir ha chiamato Zeynep invitandola a casa sua. Quando la ragazza è arrivata a villa Kozcuoğlu ha trovato un tavolo di nozze e Mujgan molto felice di accoglierla.

"Voglio sposarti", ha detto Emir, "Perché hai guadagnato la mia fiducia". Zeynep, al settimo cielo, si è seduta accanto a Emir che a sorpresa è diventato suo marito. Appena dopo le firme e le foto, però, Kozcuoğlu ha chiarito di aver fatto tutto per ferire Kemal, spezzando ancora una votla il cuore di Zeynep.