Leyla scriverà a Kemal dal carcere per incoraggiarlo a non rimandare le nozze per lei: "Non essere triste per me, il mio cuore è con te". Le anticipazioni di Endless Love rivelano che nella puntata di sabato 11 gennaio Nihan e Kemal penseranno di spostare di qualche giorno la loro festa per aspettare Leyla, ma lei non vorrà. Leyla si troverà in carcere per aver salvato la vita a Nihan: Asu, infatti, si introdurrà nella villa di Ayhan per ordine di Emir e proverà a togliere la vita alla sua rivale.

La fuga di Asu e il piano di Emir in Endless Love

Nihan e Kemal saranno a un passo dalle nozze, ma Emir continuerà ad agire alle loro spalle per ottenere la sua vendetta. Dopo essere diventato a sorpresa il marito di Zeynep per ferire il suo rivale, Kozcuoğlu ordinerà di servire una torta con un potente sonnifero alla festa di fidanzamento di Nihan e Kemal. Per mettere in atto il suo piano, Emir farà scappare Asu dall'ospedale psichiatrico perché sarà lei ad agire in prima persona. La sorella di Kozcuoğlu dovrà entrare nella villa di Ayhan e togliere la vita a Leyla usando lo stesso veleno che era stato iniettato a Ozan. Asu non si tirerà indietro, anche perché non avrà nulla da perdere, e nel cuore della notte si introdurrà nella villa, pronta a fare ciò che le ha ordinato il fratello.

Asu si avvicinerà al letto di Leyla mentre lei e suo marito dormono profondamente grazie al sonnifero, ma all'improvviso cambierà idea. La donna non potrà fare a meno di pensare che quella è un'occasione d'oro per liberarsi per sempre di Nihan e disobbedirà a Emir. Quest'ultimo le aveva raccomandato di non torcere un capello alla sua ex moglie, ma Asu questa volta farà di testa sua e si dirigerà in camera di Nihan con la siringa.

Asu pronta ad eliminare Nihan

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che Asu sarà pronta ad iniettare il veleno a Nihan, quando si sentirà un forte rumore proveniente dal giardino. Kemal, infatti, andrà a sbattere contro il muro con la macchina perché il sonno prenderà il sopravvento. Il rumore farà svegliare Leyla che sentirà la presenza di qualcuno nella stanza accanto e si alzerà immediatamente.

Quando Leyla troverà Asu con la siringa, non ci penserà due volte e le punterà contro un'arma per farla desistere. Asu, tuttavia, non si lascerà intimorire e continuerà, decisa ad iniettare il veleno letale a Nihan. Leyla non avrà altra scelta e per fermarla sparerà contro di lei. Questo costerà caro alla donna che sarà arrestata per tentato omicidio e dovrà restare in carcere in attesa di processo. Quando Nihan e Kemal andranno a trovarla, riceveranno una lettera molto affettuosa da Leyla che non potrà essere presente al loro matrimonio. "Caro Kemal, non essere triste per me", scriverà la donna, "Ho salvato la vita a mia figlia". Leyla continuerà chiedendo ai due fidanzati di realizzare il loro sogno: "Non rimandare le nozze, il mio cuore è con te e sarà il mio giorno più felice".

Dopo aver letto la lettera, Kemal e Nihan decideranno di andare avanti anche se saranno dispiaciuti per la mancanza di Leyla.

La sconfitta di Emir e la caparbietà di Kemal

Nelle puntate precedenti, Emir ha capito di aver perso ormai per sempre Nihan e ha tentato fino all'ultimo di trattenerla, anche con la forza. L'uomo ha chiuso a chiave sua moglie nella sua stanza al ritorno dal matrimonio di Leyla e Ayhan. Kemal ha provato ad andare a liberare Nihan, ma la polizia ha creduto alle parole di Emir e lo ha arrestato perché era nella sua proprietà. Kozcuoğlu è arrivato a portare sua moglie in un posto isolato, tenendola prigioniera, ma alla fine ha dovuto arrendersi alla caparbietà di Kemal. Con l'aiuto di Ayhan e dei suoi uomini, Soydere ha organizzato una vera e propria operazione militare per far tornare Nihan in libertà.