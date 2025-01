Le anticipazioni di Endless Love annunciano momenti concitati per Emir. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 20 a sabato 25 gennaio su Canale 5, Kozcuoglu tenterà un'ultima fuga con Zeynep. Prima di partire, saluterà in maniera inquietante Deniz e, successivamente, rapirà la bambina con l'aiuto di Baran. Nel frattempo, Kemal si alleerà con Hakan e interrogherà Asu per ritrovare sua figlia.

Emir rapisce Deniz

Emir giocherà le sue ultime carte, dopo che i suoi recenti piani di vendetta contro Kemal sono falliti. Tenterà la fuga insieme a Zeynep grazie a dei passaporti falsi.

Prima di partire, si introdurrà furtivamente nell'abitazione di Nihan per fare un inquietante saluto a Deniz. Successivamente, contatterà Zeynep per incontrarla in ospedale, ma la ragazza si sentirà terribilmente in colpa per agire ancora una volta contro suo fratello. Zeynep lascerà la chiamata in corso per consentire a Kemal di rintracciare Emir.

Kemal non ottiene informazioni da Asu

Kemal riceverà un camper in regalo da Ayhan e Zehir, permettendo ai coniugi Soydere di partire con la loro bambina per una luna di miele. Intanto, Emir continuerà a tramare alle spalle di Nihan, meditando una spietata vendetta. Kozcuoglu si farà aiutare da Baran per rapire Deniz e Zeynep. Kemal scoprirà quanto accaduto a sua sorella e sua figlia, tentando il tutto per tutto per salvarle.

Soydere si alleerà con Hakan e interrogherà Asu, sperando di ottenere qualche informazione. Tuttavia, la nipote di Hakki non dirà nulla di rilevante a Kemal. Sarà Hakan, usando metodi poco convenzionali, a scoprire qualcosa in più da Mehmet.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Nihan e Kemal si sono fidanzati

Nelle recenti puntate di Endless love andate in onda su Canale 5, Nihan ha ottenuto il divorzio e ha potuto finalmente voltare pagina con Kemal.

Quest'ultimo ha stupito la sua amata con una romantica proposta di matrimonio nel bosco, completa di anello. In seguito, i due innamorati hanno organizzato il fidanzamento ufficiale in compagnia delle rispettive famiglie. Intanto, Emir non si è arreso e ha meditato una vendetta nei confronti della sua ex moglie. Per riuscire nel suo piano, ha aiutato sua sorella Asu a evadere dall'ospedale e le ha chiesto di uccidere Leyla con la stessa modalità usata per Ozan: facendole un'iniezione con un potente veleno.

Tuttavia, Asu non ha eseguito l'ordine di Emir e ha provato a vendicarsi di Nihan. Mentre la figlia di Galip stava per avvelenare Sezin, Leyla si è svegliata ed è riuscita a salvare sua nipote dalle grinfie di Asu.