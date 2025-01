Kemal riceverà in regalo da Ayhan e Zehir un camper con il quale partirà per una vacanza con Nihan e Deniz nella puntata di Endless Love di mercoledì 22 gennaio. Le anticipazioni rivelano che, in questa occasione, Deniz chiamerà Kemal per la prima volta "papà". Le sorprese non si fermeranno qui: al loro ritorno, Nihan e Kemal andranno in tribunale per i documenti di paternità di Deniz. Finalmente, Kemal sarà riconosciuto come il padre della bambina anche dalla legge e tutti festeggeranno con una sontuosa cena.

La luna di miele per i protagonisti di Endless Love

Emir riuscirà a fuggire dopo aver salutato per l'ultima volta la piccola Deniz. Kemal sarà deluso per la mancata cattura del suo nemico, ma sarà circondato dall'affetto di Nihan, Ayhan e Leyla e si concentrerà sulla sua famiglia. Inoltre, Kemal inizierà a pensare che, fino a quando Emir sarà all'estero, lui, Nihan e la bambina saranno comunque al sicuro. Zehir e Ayhan prepareranno una grande sorpresa per il loro amico e regaleranno a Kemal il camper che aveva sempre sognato. Soydere, Nihan e la piccola Deniz partiranno per la luna di miele e trascorreranno delle giornate felici. In un posto di mare, Kemal e sua moglie si godranno i primi giorni del matrimonio lontani dai problemi e dalle minacce di Emir.

Al suo risveglio, Soydere farà una passeggiata in riva al mare con Deniz, che, per la prima volta, lo chiamerà "papà", rendendolo l'uomo più felice del mondo. Il sogno dei due protagonisti sembrerà essere diventato realtà.

La cena di festeggiamento a casa di Kemal

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che, al ritorno a casa, Kemal inizierà a scrivere una lettera per Nihan, ma a lei dirà che si tratta di un messaggio per Leyla.

Presto la felicità di Kemal e Nihan sarà coronata da un'altra bella notizia: il giudice convocherà la coppia per esprimersi sulla paternità di Deniz. L'udienza si concluderà nel migliore dei modi per Nihan e Kemal, che otterranno finalmente i documenti. Deniz sarà anche per la legge la figlia di Soydere a tutti gli effetti e per questo i protagonisti ci terranno a festeggiare.

Nel giardino di Kemal ci sarà una cena sontuosa con tutti gli amici e i parenti, ma si sentirà la mancanza di Leyla. La donna sarà ancora in carcere dopo aver sparato contro Asu e questo renderà un po' triste Ayhan. Kemal farà un discorso a tutti, rassicurandoli del fatto che presto o tardi tutti torneranno a stare insieme e con loro ci saranno anche Leyla e Tarik.

La fuga di Emir e l'aiuto di Zeynep a Kemal

Nelle puntate precedenti, Emir è stato tradito da Mehmet che, messo sotto torchio dalla polizia, ha confessato di aver attaccato Kemal per ordine suo. La polizia ha emesso un mandato di cattura su Kozcuoğlu, che ha iniziato a progettare la sua fuga. L'uomo ha ordinato a Baran di procurargli due passaporti falsi e, quando Kemal è venuto a saperlo, ha subito pensato che Emir volesse scappare con Zeynep.

Kemal è andato da sua sorella a chiedere il suo aiuto e lei gli ha promesso che lo avrebbe contattato subito se Emir si fosse fatto vivo. Zeynep ha mantenuto la promessa, ma la polizia non è riuscita a catturare Emir che è salito su una barca.