L'ultima lettera di Kemal darà a Nihan la forza di andare avanti dopo la sua morte nella puntata finale di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che dopo la perdita di Kemal Nihan continuerà a leggere le sue parole in preda ad un pianto inconsolabile. "Non ho paura", scriverà Kemal, "Ma ti ho lasciato nostra figlia", invitando la sua amata a vivere anche per lui. Leyla starà accanto a sua nipote e la incoraggerà ad andare avanti per la piccola Deniz.

Nessun lieto fine per Endless Love

Nihan e Kemal non riusciranno a realizzare il sogno di invecchiare insieme, perché Emir riuscirà a dividerli per sempre.

Il finale della dizi Turca lascerà l'amaro in bocca, con l'addio definitivo di Kemal che perderà la vita a causa delle mine piazzate da Emir. Soydere, tuttavia, farà un ultimo sacrificio per rendere migliore il futuro di Nihan e della sua bambina, perché Kozcuoğlu morirà e finirà per sempre l'incubo delle sue ossessioni. Per la protagonista non sarà affatto facile andare avanti e sarà solo per Deniz che si sforzerà a non mollare. A Nihan resteranno solo i ricordi dei brevi momenti felici trascorsi con il suo amato, ma nonostante tutto Kemal sarà sempre presente nella sua vita. Nihan parlerà sempre a Deniz di suo padre e avrà sempre le sue foto in vista. Kemal, inoltre, lascerà a Nihan una lettera straziante perché aveva già previsto che Emir gli avrebbe tolto la vita.

Le sue parole faranno commuovere la sua amata, ma le daranno anche tanta forza.

I ricordi e le parole di Kemal per Nihan

Le anticipazioni di Endess Love raccontano che Nihan leggerà la lettera che Kemal le ha scritto poco prima di morire. Le parole di Soydere saranno piene d'amore per lei e per la piccola Deniz: "Non temo la morte, non ho paura", leggerà Nihan.

"Sei il mio amore hai fatto diventare un eroe uno studente che lucidava barche, hai creato Kemal".

La madre di Deniz si lascerà andare a un pianto disperato con le parole del suo defunto marito: "Mi hai completato, sono stato creato da te". "Non ho altra paura che perdere te e Deniz", scriverà Kemal, "Ma ti ho lasciato nostra figlia".

Leyla vedrà la forte sofferenza di Nihan e le starà accanto, incoraggiandola ad andare avanti per la sua bambina e anche per Kemal che voleva solo vederla felice.

L'amore sfortunato di Nihan e Kemal

Nihan e Kemal si sono conosciuti in una circostanza particolare. La ragazza, infatti, stava annegando e Kemal l'ha salvata. Da quel momento, i due si sono innamorati perdutamente, ma hanno dovuto lottare per il loro amore. Oltre alle due famiglie che non accettavano la loro relazione per la differenza sociale, a contrastare NIhan e Kemal ci ha pensato Emir. Quest'ultimo, amico d'infanzia da sempre innamorato di Nihan, ha fatto di tutto per sposarla contro la sua volontà e le ha reso la vita impossibile.

In preda alla sua ossessione, infatti, Kozcuoğlu si è illuso per anni di poter costringere Nihan a ricambiare il suo amore. La donna, tuttavia, è sempre stata fedele al suo Kemal e nonostante tutto remasse contro di loro alla fine sono riusciti a sposarsi, ma la loro felicità è durata molto poco.