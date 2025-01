Per alcuni dei protagonisti del Grande Fratello è tempo di pagelle dopo la messa in onda della puntata di giovedì 30 gennaio. A finire sotto la lente di ingrandimento ci sono Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. La prima merita un voto altissimo in pagella per come ha asfaltato l'ormai ex amica Zeudi in diretta. Per il modello milanese il voto è insufficiente, vista la sua reazione nel momento in cui Signorini lo ha accusato, insieme al suo gruppetto di amici, di "fare branco" contro Helena. Bene invece Luca Calvani che è rientrato per dare una carezza alla modella brasiliana.

Helena Prestes regina della puntata: voto 8

Il faccia a faccia tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma ha avuto una unica vincitrice: si tratta proprio della modella brasiliana che ha asfaltato in diretta tv la sua ormai ex amica. Solo per questo Helena merita una sufficienza piena in pagella: voto 8. Zeudi risulta incoerente e poco credibile nel momento in cui si dice ancora infatuata di Helena. Nessuno le crede, tanto meno la diretta interessata. Helena non ha più dubbi e si rivolge a Zeudi con poche ma efficaci parole: "Sei molto furba e falsa". Chapeau.

Helena riporta il pensiero della stragrande maggioranza del pubblico che ormai non vede più di buon occhio Zeudi. L'ex Miss Italia si è schierata ormai dalla parte di Lorenzo e del suo gruppetto e questa voltafaccia potrebbe costarle dato nel prosieguo del gioco.

La Miss ha perso la corona: ora è Helena la regina di questo Grande Fratello.

Voto 3 per Lorenzo: perde il controllo dopo essere stato smascherato

Lorenzo Spolverato vuole essere sempre al centro dell'attenzione e quando qualcuno gli ruba la scena, lui perde il controllo . È quello che è successo nella diretta del 30 gennaio nel momento in cui Signorini ha rimproverato lui e il suo gruppetto di amici di fare 'branco' contro Helena.

L'ego del modello è stato colpito nel profondo e lui ha reagito malissimo, arrivando persino a scagliare una sedia per terra. Peccato che Signorini abbia fatto finta di non vedere questa brutta scena. Il brutto atteggiamento di Lorenzo non può che causargli un 3 in pagella .

La carezza di Calvani a Helena merita 7 in pagella

Chapeau a Luca Calvani che è rientrato in Casa dopo la sua eliminazione dello scorso lunedì per dare conforto a Helena.

L'attore non ha voluto confrontarsi con gli altri ex compagni di avventura ma ha chiesto espressamente di incontrare la modella brasiliana e lo ha fatto per darle il suo pieno sostegno. Le sue parole sono state una carezza al cuore ei consigli che ha dato a Helena la potranno aiutare nel prosieguo del gioco. Luca ha dimostrato di provare un affetto sincero verso Prestes e questo gli dà ottenere un bel 7 in pagella.