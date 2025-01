Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un avvicinamento tra Perico e la sua ex fidanzata, Irene. Nella puntata che andrà in onda venerdì 17 gennaio alle 16 su Rai 1, Alfredo le presterà i soldi per saldare i suoi debiti con il fisco. La capo commessa sarà talmente entusiasta per il gesto del magazziniere che lo abbraccerà. Clara assisterà sconvolta alla scena, scambiando il gesto per qualcosa di più di un semplice rapporto di amicizia. Nel frattempo, Rosa pubblicherà un articolo contro Tancredi, mentre Agata realizzerà dei disegni che piaceranno a Roberto.

Clara è sconvolta per l'abbraccio tra Irene e Alfredo

Irene continuerà ad avere problemi a causa dell'ingente somma di denaro da pagare all'erario, ma, fortunatamente, Alfredo arriverà in suo soccorso. Perico le presterà i soldi necessari per saldare il debito con il fisco. L'entusiasmo per il gesto del magazziniere farà scattare un abbraccio di gratitudine, al quale assisterà anche Clara, che rimarrà sconvolta vedendo il compagno tra le braccia della ex e scambierà il gesto per qualcosa di più di un semplice segno di affetto amichevole. Nel frattempo, Agata Puglisi realizzerà alcuni disegni che genereranno entusiasmo in Roberto Landi.

Rosa scrive un articolo contro Tancredi

Enrico Brancaccio dovrà prendere una decisione riguardante il futuro di Anita, mentre Rosa scriverà un articolo contro Tancredi Di Sant'Erasmo.

La mossa della Venere causerà problemi alla famiglia Di Sant'Erasmo e, dopo la pubblicazione delle dure parole della giornalista contro Tancredi, ci saranno conseguenze anche per la famiglia di Adelaide. La contessa vorrà prendere le distanze dal nipote, che recentemente ha trattato male sua figlia Odile. Adelaide stringerà una nuova alleanza con Umberto Guarnieri, dandogli tutto il denaro necessario per riprendersi le quote della Galleria Milano Moda.

La contessa vorrà che il cognato abbia la maggioranza dell'azienda, estromettendo Tancredi dagli affari.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Anita è tornata a Brescia

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Anita ha salutato Enrico e Marta ed è tornata in collegio a Brescia. Nel frattempo, Irene ha ricevuto una cartella esattoriale e ha scoperto di essere stata truffata da Leonardo Crespi.

L'imprenditore, a sua insaputa, le ha fatto firmare alcuni documenti, intestandole il 50% di un'azienda. A causa delle tasse non versate, Irene ha un ingente debito con il fisco da saldare in poco tempo. Cipriani ha chiesto un parere a Matteo sulla possibilità di un eventuale ricorso, ma non gli ha rivelato di essere lei la vittima della truffa.