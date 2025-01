Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano cambi di programma per Clara. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 29 gennaio alle ore 16 su Rai 1, Don Saverio proverà a convincere sua nipote a rimanere a Milano, ma senza successo. Parallelamente, Irene escogiterà un piano per far riconciliare Alfredo con la sua fidanzata. Ci sarà anche un'importante novità per Agata, che si preparerà a incontrare Milva. Spazio infine alle vicende di Adelaide, che sarà in partenza per Londra.

Clara non ascolta i consigli di Don Saverio

Don Saverio vorrà che sua nipote resti a Milano e la spronerà a non trasferirsi all'estero.

Nemmeno il prete riuscirà a fare cambiare idea a Clara, che rimarrà ferma nella sua decisione. Irene, intanto, architetterà un piano per favorire la riconciliazione fra Alfredo e Clara. La capo commessa de Il Paradiso delle Signore avrà bisogno dell'aiuto di Marcello Barbieri per riuscire nel suo intento: chiederà al direttore del negozio un prestito. Per Mimmo e Agata, invece, ci sarà un incontro che prometterà scintille creative, poiché saranno in procinto di vedere Milva nel suo studio di registrazione.

Adelaide è in partenza per Londra

Nel frattempo, Adelaide sarà in partenza per Londra per curarsi, fingendo di stare bene di fronte a tutti. In realtà, la contessa ha scoperto di essere malata e non ha rivelato il suo segreto a nessuno, tranne che a Umberto Guarnieri, l'unico a conoscere la verità.

Poco prima di partire, sarà proprio Umberto a mettere Adelaide alle strette, spingendola a confessare tutto di fronte ai suoi cari. Marcello Barbieri rimarrà molto deluso per essere stato escluso dalle vicende personali della sua compagna, non avendo saputo fin dall'inizio della sua malattia.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Matteo ha chiesto aiuto a Odile

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Matteo ha aiutato Mirella a comporre una canzone per suo figlio Michelino, da presentare allo Zecchino d'Oro. Successivamente, Portelli ha chiesto a Odile di collaborare con lui per scrivere la melodia al pianoforte.

Nel frattempo, Rosa ha pubblicato un articolo per rivelare i progetti imprenditoriali di Tancredi, che intende portare la produzione della collezione della Galleria Milano Moda all'estero. Parallelamente, Adelaide, decisa a vendicarsi di suo nipote per come ha trattato sua figlia Odile, si è alleata nuovamente con Umberto, dandogli il denaro necessario per riacquistare la maggioranza del negozio. Infine, Clara ha visto un abbraccio tra Alfredo e Irene, sospettando che ci fosse ancora qualcosa tra i due ex fidanzati.