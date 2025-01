Jana mostrerà l'anello a Maria e le racconterà della proposta di nozze di Manuel nella puntata de La Promessa di venerdì 24 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Maria sarà al settimo cielo per la sua amica e sognerà insieme a lei. Nel frattempo, Lope temerà di perdere Vera e andrà da lei in cerca di rassicurazioni, ma lei non riuscirà a tranquillizzarlo. Infine, Catalina chiederà a Pelayo dei soldi per rilanciare il commercio di marmellate, ma lui non potrà aiutarla.

La proposta di nozze a La Promessa

Dopo aver ricevuto l'anello e la proposta di nozze di Manuel, Jana sarà al settimo cielo.

La cameriera tornerà al suo lavoro con la testa tra le nuvole e non vedrà l'ora di poter condividere con qualcuno la sua gioia. All'arrivo di Maria, Jana non perderà tempo e la sorprenderà mostrandole l'anello di fidanzamento. La felicità di Maria per Jana sarà incontenibile e rischierà di destare troppa attenzione. In quel momento, arriverà Margarita, che chiederà come mai Maria sia così su di giri. La cameriera inventerà che un calabrone è entrato nella stanza e il suo ronzio ha scatenato la sua ilarità. In ogni caso, Margarita rimprovererà Maria per la mancanza di serietà in un palazzo rispettabile come La Promessa. Appena Margarita andrà via, Maria esigerà di conoscere da Jana tutti i dettagli della dichiarazione ricevuta.

In quel momento, arriverà Cruz, che ordinerà a Jana di chiamare Manuel, ignara di tutto quello che è appena accaduto.

Catalina chiederà un aiuto economico a Pelayo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lope si sentirà trascurato da Vera e temerà di perderla. Per ottenere delle rassicurazioni, andrà a trovare la sua amata nel corridoio e lei sarà molto arrabbiata.

Vera dirà a Lope che quella zona non è di sua competenza e che rischiano un richiamo. Lope dirà alla ragazza che ultimamente è strana con lui, mentre la vede spesso parlare con Santos. Vera assicurerà che non ha nessun interesse per il nuovo lacchè, ma non sarà abbastanza affettuosa da togliere i dubbi in Lope. Vera ammetterà di sentirsi distante da Lope, ma non riuscirà a dargli una spiegazione.

Ci saranno novità anche per Catalina, che chiederà a Pelayo un aiuto economico per rilanciare la sua attività delle marmellate. Tuttavia, il conte dovrà rifiutare, perché non possiede il denaro di cui ha bisogno la donna.

Santos conosce il segreto di Vera

Nelle puntate precedenti, Santos ha mostrato molto interesse per Vera e nessun rispetto per la sua relazione con Lope. Il lacchè si è detto certo di poter conquistare Vera e, con aria di sfida, ha invitato Lope a tenere stretta a sé la ragazza. Vera non è interessata a Santos, ma lui continua a ricoprirla di attenzioni, senza tenere conto dei suoi desideri. Il comportamento della ragazza ha iniziato a infastidire Vera, che gli ha chiesto chiaramente di non rivolgerle più la parola.

A quel punto, Santos ha perso la pazienza e ha rivelato: "So bene chi sei". Vera è rimasta senza parole e il lacchè ha continuato: "Quanto durerà questa farsa? So che sei la figlia dei duchi di Carril".