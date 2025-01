Ci sarà un salto temporale di qualche mese e Petra diventerà la nuova governante de La Promessa nella puntata di venerdì 31 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Cruz sarà in pena per Manuel e che deciderà di organizzare una festa per il suo compleanno nonostante la sua assenza. Alonso considererà folle l'idea di sua moglie, ma a convincerlo sarà Maria Antonia, l'amica di Cruz nuova ospite del palazzo.

La festa per Manuel a La Promessa

La puntata di venerdì segnerà l'inizio di una nuova fase a La Promessa, con un salto temporale di qualche mese.

Cruz sarà in pena per Manuel che è partito per il fronte con Curro lasciandole soltanto una lettera. Non ci sarà nessuna notizia dei due ragazzi e questo farà disperare Cruz e Alonso che affronteranno il dolore in modo diverso. La marchesa, infatti, insisterà per festeggiare il compleanno di Manuel nonostante la sua assenza, mentre suo marito non sarà affatto d'accordo con lei. Cruz organizzerà una cena al palazzo ed esigerà la presenza di tutti in onore di suo figlio, inclusa Catalina che si è trasferita nell'hangar dopo aver saputo da Lorenzo che Pelayo ha dato i soldi a Cruz.

Il rapporto tra Alonso e Cruz sarà sempre più incrinato e a fare da paciere tra i due sarà Maria Antonia, un'amica della marchesa nuova ospite del palazzo.

La donna arriverà a La Promessa per stare accanto a Cruz in un momento così doloroso per lei a causa dell'assenza di suo figlio.

Maria Antonia nuova ospite al palazzo dei marchesi

Le anticipazioni de La Promessa raccontano inoltre che Maria Antonia parlerà con Alonso per convincerlo ad accontentare Cruz con la festa. "Ha un valore simbolico", spiegherà la donna, "State passando un momento molto duro".

Il marchese si lascerà persuadere dalla donna, pur continuando a considerare folle l'idea di sua moglie.

I cambiamenti saranno evidenti anche nella servitù. Petra, infatti, sarà la nuova governante e terrà in pugno tutti, in particolar modo Pia che verrà retrocessa a semplice domestica. Petra raccomanderà con severità alle domestiche di lucidare bene il pavimento in vista della festa di compleanno di Manuel.

In cucina, Lope spiegherà a Simona e Candela che Cruz ha chiesto di preparare i piatti preferiti del suo Manuel. Le cuoche criticheranno l'idea folla di Cruz e saranno anche poco ottimiste sul ritorno di Curro e Manuel dalla guerra che diventa ogni giorno più feroce.

Come mai Petra ha preso il posto di Pia?

Nelle puntate precedenti, Petra ha minacciato Cruz: "Dirò al marchese che hai eliminato Tomas". La marchesa ha chiesto alla cameriera cosa volesse in cambio del suo silenzio e lei le ha risposto: "Chiedo il giusto". È semplice dedurre come Petra abbia chiesto di diventare la governante della servitù al posto di Pia, ma resta ancora da capire come Cruz abbia giustificato questa decisione. Probabilmente la marchesa ha sfruttato il fatto che Pia ha portato di nascosto Diego al palazzo per punirla con un declassamento.