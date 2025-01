Cruz non sarà felice della vicinanza di Ayala con Margarita e nella puntata de La Promessa di martedì 7 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Cruz non avrà filtri e sarà molto chiara: "Se vuoi conoscere Margarita fallo fuori da qui, stai lontano da casa mia". Nel frattempo, Manuel sarà sorpreso dall'arrivo di Blanca Palomar che tornerà a riabbracciarlo sapendo che per lui è un momento difficile. Infine, Jana spiegherà a Manuel che dopo quello che è successo a Jimena bisognerà avere pazienza e darsi del tempo.

Cruz non gradirà più la presenza di Ayala a La Promessa

Ayala e Margarita saranno sempre più vicini e dopo il bacio a cui assisterà Petra non riusciranno a nascondere a lungo la reciproca simpatica. Cruz sarà la prima ad accorgersi della tresca e non aspetterà altro tempo per parlare con Ayala. La marchesa coglierà l'occasione quando il conte Ignacio le dirà che alla tenuta si sta molto bene. "Soprattutto quando si fa amicizia con gli altri ospiti fissi: il cinema, le cene intime", dirà Cruz alludendo a Margarita. Ayala chiederà alla sua amica di parlare chiaramente e lei non si farà pregare: "Le cose tra te e mia cognata Margarita vanno stupendamente". Il conte non negherà di provare un certo interesse per la donna: "Ho scoperto in lei una donna meravigliosa che vale la pena continuare a conoscere", ammetterà.

Cruz non sarà molto felice per questa unione e non farà nulla per nasconderlo: "Se vuoi continuare a conoscere la meravigliosa Margarita dovrai farlo fuori da questa casa". "Mi stai suggerendo di andare via?" chiederà Ayala a Cruz che con un sorriso gli risponderà: "Non te lo sto suggerendo, lo pretendo: stai lontano da casa mia".

Il ritorno di Blanca e il tormento di Jana

Le anticipazioni della soap raccontano che la morte di Jimena continuerà a tormentare Jana che avrà degli incubi. La cameriera non riuscirà a cancellare dalla sua mente l'immagine della donna che precipita dalla balaustra e il suo rapporto con Manuel ne risentirà. Il marchesino confiderà a Jana che Cruz non fa altro che preoccuparsi di un eventuale scandalo.

Manuel dirà a Jana che, come ha già detto ai suoi genitori, non si lascerà più condizionare dalla sua famiglia. La cameriera comprenderà le ragioni di Manuel, ma si dirà anche comprensiva nei confronti dei marchesi. Jana dirà che ci vorrà molto tempo per superare quello che è accaduto a Jimena e Manuel sarà deluso dalla sua risposta. Poco dopo, all'hangar arriverà a sorpresa Blanca Palomar che abbraccerà il marchesino e gli farà ritornare il sorriso. La ragazza spiegherà al suo amico che non poteva lasciarlo da solo in un momento così delicato e lui sarà felicissimo di rivederla. La notizia dell'arrivo di Blanca farà storcere il naso a Cruz che confiderà a Petra i suoi sospetti. La marchesa si dirà certa che la donna misteriosa che ha distrutto il matrimonio di Manuel sia la sua amica Blanca.

Chi è Blanca Palomar?

Blanca Palomar è un'amica d'infanzia di Manuel, molto legata a lui ma anche alla sua famiglia. Cruz, Alonso, Martina e Catalina hanno molta stima di lei. La prima volta in cui è comparsa a La Promessa, Manuel si era da poco sposato con Jimena che non è stata affatto felice di conoscerla. La gelosia della moglie di Manuel è stata inevitabile, perché la loro complicità è molto evidente. Nonostante Blanca e Manuel siano legatissimi, tra loro non c'è mai stata una storia d'amore, ma un rapporto fraterno. La giovane è un'appassionata fotografa ed è sempre in giro per il mondo, ma appena si trova dalle sue parti va sempre a trovare Manuel per stare con lui.