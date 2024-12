Maria riceverà una misteriosa lettera e sarà molto preoccupata nella puntata de La Promessa di domenica 5 gennaio. Le anticipazioni rivelano che la cameriera non rivelerà il contenuto di quelle righe, ma proverà a rassicurare i suoi colleghi. Nel frattempo Pia spiegherà a Ricardo che spesso si assenta per andare a trovare il piccolo Dieguito e si chiarirà con lui. Infine, Cruz e la sua famiglia saranno esclusi dal funerale di Jimena. La marchesa dovrà rimboccarsi le maniche e riprendere in mano la tenuta.

Pia parlerà di Dieguito a Ricardo, il nuovo maggiordomo de La Promessa

La servitù avrà bisogno di tempo per abituarsi all'arrivo del nuovo maggiordomo, Ricardo Pellicer. In particolare, Pia, sarà ripresa più volte a causa delle continue assenze dalla tenuta e sarà chiamata a dare delle spiegazioni. Ricardo avrà bisogno di sapere il motivo delle assenze di Pia e lei sarà costretta a rivelargli che ha un figlio, il piccolo Dieguito, che vive con la mugnaia. "Sono un po' nervosa", inizierà a dire la governante, "Perché ho un problema fuori di qui, non posso stare con lui quanto vorrei". Ricardo penserà subito a un fidanzato, ma Pia lo interromperà subito: "Ho un bambino e me lo accudisce una signora a Lujan".

Ricardo comprenderà le ragioni di Pia e i due colleghi riusciranno a chiarirsi, pronti a svolgere al meglio il loro lavoro che richiede soprattutto una stretta collaborazione tra loro. Nel frattempo, Maria si troverà a pranzo con il resto della servitù quando Romulo le consegnerà una misteriosa lettera che la turberà parecchio.

La cameriera farà molta fatica a fingere tranquillità davanti ai suoi amici, lasciando intendere che non vuole assolutamente parlare del contenuto di quel biglietto. Teresa si accorgerà del cambiamento di umore della sua collega e le chiederà se va tutto bene, ma Maria sarà molto vaga.

I De Lujan esclusi dai funerali di Jimena

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Cruz non saranno giorni facili dopo la morte di Jimena. I marchesi riceveranno una telefonata da parte del duca De Los Infantes che intimerà loro di stare lontani dal funerale di sua figlia. Per Cruz questo sarà un grosso problema perché non potrà fare a meno di pensare al giudizio della gente. Manuel era il marito di Jimena e tutti si aspettano che sia accanto a sua moglie e alla famiglia, quindi Cruz temerà uno scandalo per lei e i De Lujan. Per la marchesa, inoltre, ci saranno i problemi economici che l'interruzione dei rapporti con i De Los Infantes comporterà. Cruz dovrà rimboccarsi le maniche per riprendere in mano le sorti della tenuta.

La morte di Jimena ha cambiato tutto

Nelle puntate precedenti, Jimena ha fatto un discorso toccante alla sua famiglia e ai De Lujan prima di lasciarsi cadere nel vuoto. Abel è corso subito ad aiutare Jimena che non è morta sul colpo ma le sue condizioni si sono rivelate sin da subito disperate. Jimena è stata sistemata nella sua stanza e a vegliare si di lei c'è stata sua madre che ha sperato in un miracolo. Anche Teresa si è lasciata andare a un pianto disperato: "Ti prego svegliati", rivelando un grande affetto per Jimena. Le speranze, tuttavia, si sono spente in poco tempo perché Jimena è morta e i suoi genitori hanno deciso di lasciare La Promessa e chiudere per sempre con i De Lujan.