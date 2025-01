Salvador vedrà Santos scherzare con Vera e dubiterà di loro nella puntata de La Promessa di lunedì 20 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Santos e Vera saranno molto vicini agli occhi di Salvador che parlerà subito a Maria di quanto ha visto "Vera si sta innamorando di Santos?" chiederà. La ragazza gli consiglierà di parlare con Lope ma lui sarà combattuto. Nel frattempo, Simona chiederà a Candela di convincere Antonito a parlare con lei di Virtudes.

Le scuse di Santos a Vera

Vera sarà al centro dell'attenzione di Santos, il nuovo lacchè che continuerà a girarle intorno nonostante gli avvertimenti di Lope.

Appena ne avrà occasione, Santos si avvicinerà alla cameriera per salutarla, anche se lei non sarà affatto contenta delle sue attenzioni. Il lacchè spiegherà a Vera che è lì per scusarsi, perché si è reso conto di essere stato un po' troppo insistente con lei negli ultimi giorni. "Non cambierei neanche una parola di quello che ti ho detto e continuo a pensare che sei straordinaria", dirà il lacchè, "ma capisco di aver usato il tono sbagliato". Vera ci terrà a precisare che Santos non ha sbagliato solo il tono ma anche il momento e lui le darà ragione chiedendole una possibilità per dimostrarle che di lui ci si può fidare. Santos userà la sua simpatia per convincere Vera e alla fine sembrerà riuscirci, ma mentre i due ragazzi scherzeranno apparirà Salvador che li vedrà molto vicini e interpreterà male la situazione.

Il ragazzo andrà a parlare con Maria e le racconterà di aver visto Vera e Santos parlare in modo molto vicino. Salvador non nasconderà i suoi timori: "Vera si sta innamorando di Santos?". Maria consiglierà al suo fidanzato di parlarne con Lope, ma lui non saprà come comportarsi.

La richiesta di Simona a Candela

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Salvador sarà molto preoccupato anche per la partenza di Maria.

Il ragazzo avrà paura di perdere la sua fidanzata, ma non potrà chiederle di rinunciare ad un lavoro così importante per il suo futuro. Nel frattempo Simona confiderà a Candela che Virtudes continua ad evitarla da quando è tornata da Martos e questo la fa soffrire molto. La cuoca chiederà alla sua collega di aiutarla a scoprire cosa è successo davvero tra Virtudes e suo fratello.

Simona si dirà certa che sua figlia sta mentendo e chiederà a Candela di recarsi da Antonito e convincerlo ad andare a La Promessa per parlare con sua madre.

L'arrivo di Santos al palazzo

Nelle puntate precedenti, il figlio di Ricardo, Santos è arrivato a La Promessa come nuovo lacchè. Il ragazzo si è mostrato sin da subito molto interessato alle giovani cameriere, in particolare a Vera, mentre con gli anziani è stato molto presuntuoso. Santos non ha fatto altro che criticare i marchesi e il loro palazzo, ben al di sotto di quelli in cui ha lavorato in precedenza. Le tante attenzioni del lacché a Vera hanno infastidito la ragazza che ne ha parlato con Lope. quest'ultimo, in preda alla rabbia, ha affrontato subito Santos, intimandogli di stare lontano da Vera.