Vera confesserà il suo segreto a Santos, nelle puntate de La Promessa del 25 e 26 gennaio. "Sì, sono la figlia del duca", gli rivelerà, e il lacchè avanzerà una richiesta in cambio del suo silenzio: "Voglio te". La ragazza ne rimarrà molto turbata e Lope se ne accorgerà subito. Nel frattempo, Pelayo dirà a Catalina di non avere il denaro per aiutarla, perché ha dato tutto a Lorenzo. Infine, per Blanca arriverà il momento di lasciare il palazzo e salutare i marchesi.

Pelayo negherà il suo aiuto a Catalina

Catalina sarà in seria difficoltà con il commercio delle marmellate e rischierà la bancarotta.

Per questo motivo, chiederà un aiuto economico a Pelayo per rilanciare la sua attività, ma il conte dovrà rifiutare. Pelayo spiegherà a Catalina di non avere il denaro che le serve, ma dovrà anche darle una spiegazione. Il conte dirà che il traffico di armi non gli ha portato alcun guadagno, perché ha dovuto pagare Lorenzo per tenere tutto segreto. Catalina sarà stupita: "Hai rischiato tanto per nulla", Tuttavia, crederà a Pelayo, che si dirà dispiaciuto di non poterla aiutare. Nel frattempo, Vera andrà a parlare con Santos dopo che lui le ha rivelato di conoscere la sua identità. Vedendola arrivare, capirà che la ragazza ammetterà di aver mentito a tutti. "Vuoi dirmi la verità?", chiederà Santos.

Vera non potrà più fingere, almeno con lui: "Sì, sono la figlia del duca". Il lacchè sorriderà con soddisfazione: "Lo sapevo, non avrei mai potuto dimenticare un volto bello come il tuo". Vera chiederà a Santos cosa vuole in cambio del suo silenzio e lui sarà molto chiaro. "Voglio te", le dirà accarezzandole il viso.

Il saluto di Blanca ai marchesi prima di lasciare La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Vera sarà impaurita da Santos, perché in cambio del suo silenzio le chiederà di stare con lui. Questo pensiero la tormenterà e Lope la sorprenderà mentre sta piangendo. Proverà a chiederle cosa la turba, ma lei non riuscirà a parlargli e lo respingerà.

Nel frattempo, Blanca Palomar darà il suo saluto ai marchesi e sarà pronta a partire per la gioia di Cruz, che fingerà di volerla trattenere ancora al palazzo. Tra i domestici, invece, ci sarà tensione a causa di Petra, che sarà agguerrita contro tutti e spingerà Romulo a intervenire. Il capo maggiordomo convocherà la cameriera di Cruz per rimproverarla e invitarla a essere più gentile con i suoi colleghi.

Perché Pelayo continua a mentire?

Pelayo sta mentendo ancora a Catalina, che pensa di sapere tutto di lui dopo la confessione sul traffico di armi. In realtà, il conte ha detto un'altra bugia, raccontando di aver dato i suoi guadagni a Lorenzo. I soldi di Pelayo li ha presi Cruz, ma lui non ha potuto dirlo a Catalina, perché avrebbe dovuto spiegarle anche il motivo del suo pagamento.

La marchesa ha ricattato Pelayo: se lui non le avesse dato il denaro, lei avrebbe rivelato a Catalina il vero motivo che lo ha spinto a restare a La Promessa. Il conte sa che Catalina non gli darebbe più nessuna possibilità e sapesse che Cruz gli ha chiesto di sedurla per portarla via dal palazzo.