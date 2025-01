Nelle prossime puntate di Tradimento, la scomparsa di Öykü rischierà di trasformarsi in una tragedia. Yeşim la cercherà in lungo e in largo e, grazie a un tassista, scoprirà che la bambina è stata investita da un'auto. Non avrà nemmeno il tempo di reagire, visto che Yeşim perderà i sensi proprio davanti al tassista, che si mobiliterà per farla soccorrere da un'ambulanza.

Öykü scappa di casa dopo l'ennesima lite tra Yeşim e Tarik

Öykü sarà stanca di sentire i suoi genitori litigare per l'ennesima volta. Dopo aver trascorso alcuni giorni con il padre, la bambina tornerà a casa della madre e sarà proprio in questa occasione che Yeşim e Tarik litigheranno furiosamente.

Quest'ultimo ha scoperto che Yeşim ha orchestrato tanti inganni ai suoi danni e Tarik non tollererà più un simile comportamento, per questo deciderà di chiudere con lei.

Il tutto avverrà mentre Öykü prenderà il suo zainetto e scapperà di casa. Nessuno se ne accorgerà, a eccezione del piccolo Emre, che in quel momento stava giocando con lei e, di conseguenza, allerterà Yeşim e Burcu.

Yeşim vuole denunciare la scomparsa di Öykü, ma Tarik non crede alla sua versione

Yeşim correrà subito alla centrale di polizia per denunciare la scomparsa di Öykü. Proverà anche ad avvertire Tarik della faccenda, ma lui le rifiuterà le chiamate. Alla fine, Yeşim sarà costretta a dire al poliziotto di telefonare lui stesso al padre della bambina, solo così può venire a conoscenza di ciò che sta succedendo.

Tarik arriverà in commissariato, ma non sembrerà tanto preoccupato per la scomparsa di Öykü, perché crederà che sia l'ennesima messainscena messa in atto da Yeşim per attirarlo a lei. La donna spiegherà che non è affatto così e che la bambina è scomparsa per davvero. Tarik non le crederà, anzi, suggerirà al poliziotto di non procedere con la denuncia di scomparsa, visto che Yeşim è solita a dire bugia.

Yeşim scopre che Öykü è stata investita

Yeşim si troverà da sola a cercare Öykü. Andrà nei posti preferiti della bambina, come il parco giochi, ma niente, della piccola non ci sarà la minima traccia. Una sera, durante le sue ricerche, si imbatterà in due tassisti fermi al parcheggio taxi. Un venditore ambulante, non molto lontano, le ha detto di aver visto la bambina, così crederà che anche loro potrebbero averla vista.

Mostrerà una foto della piccola e se uno affermerà di non averla vista, l'altro avrà una brutta notizia da darle: "Sua figlia è stata investita da un'auto".

Yeşim resterà scioccata e sverrà proprio ai piedi del tassista, che chiamerà subito un'ambulanza per salvare la donna. Nel frattempo, non si fermeranno le ricerche per capire dove si trovi la bambina.