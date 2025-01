Guzide scoprirà che suo figlio si è licenziato nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che Guzide sarà con Nazan quando riceverà una lettera indirizzata a suo figlio. "Si è licenziato tre mesi fa", dirà. Notando l'imbarazzo di Nazan, Guzide capirà che la donna sapeva tutto e rimarrà profondamente delusa da lei. La giudice andrà subito a parlare con Ozan, ma, a differenza di quanto lui si aspettasse, si mostrerà molto comprensiva. Guzide offrirà a suo figlio tutto il suo sostegno, dicendogli che ha fatto la scelta giusta visto che non era stato promosso al ruolo di project manager.

La verità su Ozan in Tradimento

Nelle prossime puntate di Tradimento, Guzide scoprirà uno dopo l'altro gli inganni della sua famiglia alle sue spalle. Dopo essersi resa conto che Tarik rubava le parole delle poesie di Sezai per fare colpo su di lei da giovane, Guzide affronterà un'altra amara verità. La giudice si troverà a casa quando arriverà una lettera destinata a Ozan da parte dell'azienda in cui lavora. Il postino specificherà che si tratta di una cosa urgente e questo spingerà Guzide ad aprirla per vederne il contenuto. Guzide scoprirà che Ozan si è licenziato e l'azienda gli chiederà di firmare i documenti necessari per ufficializzare tutto. "Ozan si è licenziato tre mesi fa", dirà Guzide a Nazan, che sarà visibilmente imbarazzata.

La donna non riuscirà a fingere con Guzide e ammetterà che sapeva che Ozan non lavorasse più nel suo ufficio. "L'ho saputo quando sono andata a trovarlo", spiegherà Nazan, "Mi hanno detto che Ozan si era licenziato". Guzide sarà delusa per il silenzio dell'amica su questa storia, ma lei si giustificherà dicendole che aveva già tanti problemi in quel periodo e non voleva aggiungerne un altro.

Guzide delusa anche da sua sorella Nazan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Nazan spiegherà a Guzide che non le ha detto niente perché non voleva rovinare il suo rapporto con Ozan. A quel punto, la giudice sfogherà la sua rabbia: "Fai come Tarik, mi menti". Nazan dirà che temeva la sua reazione e questo ferirà ancora di più Guzide.

"Lo hai scoperto tre mesi fa e non me lo hai detto", dirà la giudice, "Sono completamente sola". Nazan sarà molto dispiaciuta di aver perso la fiducia di Guzide, ma non potrà fare altro che aspettare che le acque si calmino. Guzide si recherà a casa di Ozan con la lettera dell'azienda e gli chiederà spiegazioni, ma lo stupirà perché non sarà arrabbiata. La donna ascolterà le ragioni di suo figlio e comprenderà la sua scelta. "Non ti apprezzavano e te ne sei andato", dirà Guzide, sapendo che Ozan ha lasciato il lavoro per la mancata promozione a project manager. "Sono arrabbiata solo perché non me lo hai detto, ti avrei sostenuto", dirà la donna a suo figlio, "Troverai un'altra azienda in cui lavorare".

Guzide prenderà le mani di Ozan e gli mostrerà tutta la sua vicinanza.

Il muro di bugie che separa Guzide dal resto della famiglia

Tra Guzide e i suoi figli esiste da sempre un muro che lei ignora. Tutti temono il giudizio di Guzide e le sue reazioni, ed è per questo che le nascondono tutto quello che potrebbe non approvare. Come Ozan, anche Oylum sta fingendo con sua madre da due anni. La ragazza ha lasciato credere di studiare medicina, ma, in realtà, sogna una carriera da ballerina. All'insaputa di Guzide, Oylum si è iscritta a una prestigiosa scuola di danza di New York e intende rivelarlo a sua madre solo a cose fatte, quando sarà già a New York. Oylum ha confessato a Tarik che è stata espulsa dall'università, ma ha anche chiesto a suo padre di custodire il suo segreto. Tarik ha appoggiato la scelta della figlia e sta agendo alle spalle di sua moglie ancora una volta.