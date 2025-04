Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento, Güzide sarà convinta di aver trovato il suo figlio biologico, ma in realtà incapperà in un truffatore. Il ragazzo vivrà a casa sua e avrà modo di sentire da Ümit il codice della cassaforte. Il risultato di questa leggerezza sarà disastroso, visto che il presunto figlio di Güzide, Hakan, ruberà non solo i soldi presenti nel conto corrente della donna, ma anche altri oggetti presenti in casa, come i cellulari.

Güzide scopre di non essere la madre di Oylum e inizia la ricerca del figlio biologico

La vita di Güzide inizierà a cambiare quando scoprirà di non essere la madre di Oylum.

Si porterà dentro il peso di non aver mai conosciuto la sua vera figlia, così inizierà delle ricerche per scoprire la sua identità. Scoprirà che il figlio che ha avuto non è una femmina, ma un maschio. In ospedale hanno fatto veramente un gran pasticcio e la donna si darà da fare per scoprire i nomi dei bambini nati in quel giorno.

Riuscirà ad averli e li contatterà uno a uno. Il primo si rivelerà un truffatore, perché quando Güzide gli chiederà un campione del suo Dna, lui vorrà in cambio 50.000 lire turche. Riuscirà ad averlo senza dargli un centesimo e, per sua fortuna, scoprirà che quel ragazzo non è suo figlio.

Hakan potrebbe essere il figlio di Güzide

Il secondo della lista si chiama Hakan.

Anche lui non ha vita facile, visto che si trova in carcere. Güzide andrà a trovarlo e riuscirà ad avere un campione per fare il test del Dna. Nell'attesa dei risultati succederà di tutto. Hakan verrà coinvolto in una rissa in carcere e sarà in fin di vita. Servirà l'intervento di un chirurgo specializzato per salvarlo, ma lo Stato non si vorrà accollare tale spesa.

Sarà Güzide ad affrontarla, visto che, dentro di lei, sentirà che è suo figlio. Hakan si salverà e uscirà anche di prigione, ma non avrà più un posto dove andare, così chiederà rifugio a Güzide, ma la sua presenza in casa non sarà gradita da tutti, soprattutto da Ozan. "Tu hai cresciuto due figli, non ne hai altri", dirà arrabbiato alla madre.

Ümit si affeziona a Hakan, ma lui tradisce la fiducia

Ci sarà una persona che prenderà Hakan in simpatia: Ümit, che lo tratterà come se fosse suo nipote, anche se Güzide gli dirà di non dargli false speranze, non è detto che sia veramente suo figlio. Ümit gli darà tanta fiducia, forse troppa, visto che un giorno, proprio davanti a Hakan, ripeterà diverse volte, e ad alta voce, la password del conto corrente bancario di Güzide.

La conseguenza di tutto ciò sarà abbastanza prevedibile: Hakan ruberà non solo i soldi di Güzide, ma anche altri oggetti presenti in casa, come cellulari. Ozan sarà il più arrabbiato di tutti e si scaglierà contro la madre: "Te l'avevo detto: ecco che cosa vuol dire portare a casa uno sconosciuto.