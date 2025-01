Oylum scriverà una lettera a Guzide prima di partire: "Mi dispiace, ti ho ingannata, non potevo amare Medicina", scriverà nella puntata di Tradimento in onda domenica 2 febbraio. Le anticipazioni rivelano che Oylum sarà in partenza per New York, ma prima di andare via da casa di Guzide, lascerà sul suo comodino una lettera in cui le rivelerà tutte le bugie degli ultimi due anni e le chiederà perdono.

Oylum non troverà il coraggio di affrontare Guzide

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che nella puntata di domenica 2 febbraio Oylum sarà molto vicina alla partenza per New York.

Tolga, infatti, riuscirà a procurarle un biglietto in poco tempo. La ragazza dovrà lasciare la sua città al più presto, perché avrà solo due giorni per presentarsi alla sede della scuola e confermare l'iscrizione. I sentimenti in Oylum saranno molto contrastanti: da un lato sarà entusiasta di fare un grande passo verso il suo sogno di diventare una ballerina, ma sarà anche molto triste. Andare a New York, per lei significherà anche separarsi da Tolga con cui stava nascendo un legame molto profondo e dai suoi cari. A tormentare maggiormente Oylum, tuttavia, sarà il pensiero di aver mentito a Guzide che negli ultimi giorni con lei è molto affettuosa. Per allentare la morsa dei sensi di colpa, Oylum deciderà di rivelare a Guzide tutta la verità sui suoi studi, ma non avrà il coraggio di affrontare sua madre di persona.

Oylum scriverà una lettera in cui riverserà tutti i suoi sentimenti, sperando che Guzide possa comprendere quando leggerà tutto dopo la sua partenza. "Cara mamma, sei la persona che ho offeso e che ho amato più di tutti", inizierà Oylum, "Ti ho mentito per due anni".

Oylum si libererà dai suoi sensi di colpa

Nella puntata di domenica, Oylum scriverà una toccante lettera a Guzide prima della sua partenza.

"Leggerai questa lettera quando sarò a New York, non ad Amsterdam", spiegherà, "Sognavo dal college la scuola di danza e adesso mi hanno accettata lì, mamma". "Mi dispiace, ti ho ingannata", scriverà Oylum, "Ma non potevo amare la medicina". La ragazza continuerà a raccontare tutto quello che ha vissuto negli ultimi due anni, il disagio per ogni volta in cui Guzide gioiva della sua carriera universitaria e la paura di deluderla.

"Me ne vado, ma non mi arrenderà con te", concluderà Oylum, "Spero che tu mi perdonerai". Dopo aver scritto la lettera, la ragazza racconterà tutto a Selin. Oylum andrà a cena a casa di Guzide e lascerà la busta con la lettera sul suo comodino.

Tolga e Ozan hanno vendicato l'aggressione di Oylum

Nelle puntate precedenti, Oylum è stata aggredita per strada mentre difendeva una donna dal suo stalker. La figlia di Guzide è guarita in pochi giorni e la polizia si è mesa subito sulle tracce dell'aggressore. Tolga ha rintracciato lo stalker attraverso in filmato e lo ha fatto portare dai suoi uomini in un cantiere. Qui Ozan e Tolga hanno dato una lezione all'aggressore e dopo il pestaggio lo hanno fatto consegnare alla giustizia. Dopo questa brutta parentesi, Oylum ha ricevuto un ultimatum da New York: se non si fosse presentata entro due giorni in sede avrebbe perso il suo posto nella scuola.