Oylum subirà un'aggressione per strada e finirà in ospedale priva di sensi dopo aver battuto la testa nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che Oylum sarà diretta a casa di Guzide per la cena quando assisterà ad un litigio tra un uomo e una donna. La ragazza vedrà l'uomo molto violento ed interverrà a favore della donna. Oylum darà un calcio allo stalker, ma lui reagirà molto male e con una spinta la farà cadere sul marciapiede. I passanti chiameranno subito un'ambulanza e la ragazza, priva di sensi, sarà ricoverata urgentemente.

Nel frattempo, il video dell'aggressione sarà virale e lo vedranno sia Tolga che Ozan che avvertiranno la famiglia.

La cena di Sezai a casa di Guzide

Oylum tornerà protagonista nelle prossime puntate e tutti saranno preoccupati per la sua salute. Tutto avrà inizio quando la ragazza riceverà l'invito a cena da sua madre che per l'occasione chiamerà anche Sezai. Tra madre e figlia i rapporti saranno ancora molto tesi a causa della cena di Oylum a casa di Yesim, ma Guzide cercherà di superare il suo risentimento. Oylum accetterà l'invito di sua madre, ma confesserà a Selin di non avere molta voglia di andare a casa Yenersoy dopo che è stata cacciata in malo modo. La ragazza confiderà alla sua amica che la presenza di Sezai la rassicura perché lui è come un padre per lei.

Alla fine, Oylum si convincerà ad andare e saluterà Selin. Nel frattempo, Guzide e Sezai saranno già pronti per mettersi a tavola, ma di Oylum non ci sarà nemmeno l'ombra. La giudice proverà a telefonare a sua figlia che non risponderà ed inizierà ad innervosirsi, tanto che inviterà Sezai ad iniziare la cena senza di lei. Zeynep porterà i piatti in tavola e i due amici si godranno la serata in grande sintonia.

Il video che metterà in allarme Tolga e Ozan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum si troverà per strada quando vedrà un uomo e una donna litigare. Alla figlia di Guzide non sfuggiranno i modi violenti dell'uomo che metterà le mani addosso alla donna per obbligarla a parlare con lui. Oylum deciderà di intervenire: "La ragazza non vuole parlare con te", gli dirà.

Lui inviterà Oylum a farsi gli affari suoi, ma la ragazza reagirà con un calcio. A quel punto lo stalker perderà la pazienza e colpirà Oylum con una forte spinta che la farà finire sul marciapiede. La figlia di Guzide batterà la testa e perderà i sensi, mentre i passanti chiameranno subito un'ambulanza. Ozan vedrà per caso l'aggressione di sua sorella in un video diventato virale e avvertirà subito Tarik che si precipiterà in ospedale. Anche Tolga guarderà quel video e sarà lui a telefonare a Guzide che sarà sconvolta nell'apprendere che sua figlia è finita in ospedale per un'aggressione.

Oylum scagionata grazie all'intuizione di Sezai

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum è stata arrestata ingiustamente con la grave accusa di omicidio stradale.

Sezai ha scoperto che Davut, l'uomo che ha aiutato Tim a fuggire, è un trafficante e nasconde la droga all'ambasciata. Avendo trovato l'anello debole, Sezai ha chiesto a Guzide di trovare qualcuno in grado di ricattare l'uomo di fiducia di Tim per farlo testimoniare contro di lui. La giudice si è rivolta a Oltan e l'amico di famiglia non si è tirato indietro. Oylum è stata scagionata grazie a Sezai e per questo lei e sua madre gli sono molto grati.