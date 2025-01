Yesim e Burcu rideranno della sofferenza di Tarik ascoltando il suo pianto dall'interfono nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che Yesim lascerà il suo compagno e si nasconderà a casa di Burcu: da qui spierà suo marito per capire se soffre abbastanza. Guzide scoprirà la crudeltà di Yesim perché andrà a casa di Burcu e sentirà la voce di suo marito che piange.

Yesim lascerà Tarik in Tradimento

Nelle prossime puntate di Tradimento, Yesim continuerà a manipolare Tarik a suo piacimento e questa volta rischierà di essere scoperta.

Tutto avrà inizio quando Yesim lascerà Tarik con una lettera chiedendogli di non cercarla e andrà via con Oyku. L'uomo sarà disperato e non sapendo a chi rivolgersi andrà da Oltan in cerca di aiuto. Tarik spiegherà al suo amico la situazione e gli chiederà di rintracciare la donna che pur di non farsi trovare ha lasciato anche il telefono a casa. Oltan proverà a rassicurare il suo amico, dicendogli che se Yesim non ha abbastanza denaro tornerà prima di quanto immagini. Tarik trascorrerà dei giorni in preda alla tristezza, mentre Yesim si nasconderà a casa della sua vicina, Burcu. Alla piccola Oyku, la donna spiegherà che suo padre è fuori per un impegno di lavoro e loro devono restare a casa della vicina perché gli operai stanno disinfettando il loro appartamento.

La bambina crederà alle parole di sua madre e passerà volentieri dei giorni in quella casa, anche perché potrà giocare con Emre. Nel frattempo, a Guzide arriverà una lettera in ufficio per avvertirla che non si occuperà più del caso di Burcu. Quest'ultima, infatti, rifiuterà Guzide perché il suo giudizio potrebbe essere imparziale, visto il legame d'amicizia tra lei e Yesim.

Il crollo di Tarik e la scoperta di Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tarik rientrerà in casa e trovandola per l'ennesima volta vuota crollerà in un pianto. Mentre l'uomo si dispererà per la mancanza di Oyku e Yesim, quest'ultima si divertirà ad ascoltarlo dalla casa accanto. Yesim e Burcu, infatti, attraverso un interfono ascolteranno il pianto di Tarik e rideranno soddisfatte dei risultati ottenuti.

Le due amiche progetteranno che Yesim, al suo ritorno a casa, potrà chiedere a Tarik molto di più di quello che ha, a partire da una casa di proprietà. In quel momento, Guzide busserà alla porta di Burcu per parlare del suo caso e della lettera ricevuta. La giudice riconoscerà la voce disperata di suo marito all'interfono e sarà basita di fronte al comportamento crudele di Yesim. Guide andrà via senza dire una parola, ma Yesim a rincorrerà fino alla strada per pregarla di non dire nulla a Tarik. La donna, disperata, spiegherà che sta facendo tutto questo per la sua bambina.

Guzide e le richieste che hanno deluso Tarik

Nelle puntate adesso in onda in Italia, Guzide ha scelto la linea dura per il divorzio da Tarik.

La giudice ha preparato con il suo avvocato un protocollo che prevede la richiesta di tutte le proprietà a suo marito e un risarcimento di un milione di dollari. Tarik è andato da Guzide per parlare: "Sei senza cuore", le ha detto deluso e provando a ridimensionare le richieste. La giudice è rimasta sulla sua posizione, decisa a far pagare a Tairk tutte le bugie raccontate nei trent'anni insieme.