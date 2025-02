Martina metterà sua madre di fronte a una scelta difficile. "Se sposi Ayala, mi perdi come figlia", dirà nella puntata de La Promessa in onda sabato 8 febbraio.

Le anticipazioni rivelano che Ayala proverà ad avvicinarsi a Martina regalandole un gioco da tavolo. Tuttavia, la ragazza non si lascerà incantare dal gesto e avrà un duro scontro con Ayala e Margarita.

Il regalo non gradito di Ayala

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che, nella puntata di sabato 8 febbraio, Ayala farà di tutto per conquistare Martina. Il conte tornerà a palazzo con un regalo per la figlia di Margarita, ma lei non ne sarà entusiasta.

Ayala donerà a Martina un gioco da tavolo dicendosi un esperto, pronto a insegnarle alcune mosse vincenti. La reazione della ragazza non sarà quella sperata: dopo aver detto che ha già imparato tutto da Curro, rifiuterà di giocare con Ayala. "Non ho nulla da dimostrare a un uomo come te". Margarita interverrà subito a favore del suo fidanzato e nascerà l'ennesima discussione. "Quest'uomo ha comprato il suo affetto, ma io non ci casco perché so che razza di persona è", dirà Martina a sua madre. Ayala continuerà a cercare un dialogo con la ragazza, che gli chiederà solo di lasciarla in pace: "Sei patetico". Il conte riuscirà a mantenere la calma e non reagirà alle provocazioni di Martina. Lorenzo assisterà a tutto e sarà piuttosto compiaciuto dalla discussione, tanto che non potrà fare a meno di sorridere.

L'ultimatum di Martina a sua madre

Nella puntata de La Promessa in onda sabato, Martina ribadirà a sua madre che non si fida di Ayala. Margarita inviterà ancora una volta la figlia a misurare le parole, ma la ragazza non vorrà saperne: "Il conte si sta approfittando di te". A quel punto, anche Ayala alzerà la voce, indispettito dall'impertinenza di Martina.

"Non ti consento di parlare in questo modo", dirà seccamente Margarita, che da sua figlia otterrà una risposta che la metterà in difficoltà. "Se sposi Ayala, mi perdi per sempre come figlia". Margarita resterà senza parole dopo l'ennesimo sfogo di Martina, che urlerà ad Ayala: "Vorrei che tu non esistessi". Il tono alto della voce arriverà alle orecchie di Cruz, che interverrà subito per capire cosa stia succedendo.

La delusione di Petra e la rabbia di Martina

Nelle puntate precedenti, Ayala ha iniziato a corteggiare Margarita con l'intento di appropriarsi delle sue quote de La Promessa. In un primo momento d'accordo con Petra, il conte ha conquistato la fiducia di Margarita. Con il passare del tempo, però, Ayala ha lasciato Petra, ammettendo di essere innamorato davvero di Margarita. Martina non ha mai visto di buon occhio la nuova relazione di sua madre e la trova poco rispettosa nei confronti del suo defunto marito. Inoltre, la ragazza è convinta che Ayala non ami davvero Margarita, ma la stia solo ingannando con le sue lusinghe.