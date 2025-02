Nella puntata di Tradimento in onda lunedì 10 febbraio su Canale 5, Güzide scoprirà, grazie a una rivelazione di Yeşim, che Oylum è stata espulsa dalla facoltà di Medicina. La donna non riuscirà ad accettare l'ennesimo segreto nascosto da un membro della sua famiglia e prenderà una decisione drastica: ripudierà Oylum e la caccerà di casa.

Öykü si trasferisce temporaneamente da Güzide

Öykü andrà a stare alcuni giorni a casa di Güzide e tutto ciò accadrà a causa di Oylum e Ozan. Quest'ultimo non vive più nell'appartamento che gli ha dato il padre.

Il loro rapporto non è per niente idilliaco, così Ozan sceglierà di andare via.

Sarà però Tarik a trasferirsi in quella casa insieme alla piccola Öykü. L'uomo sceglierà di allontanare la bambina dalla madre quando scoprirà che Yeşim si è intrufolata a casa di Güzide e che ha rubato un orologio. Tarik lascerà la bambina in custodia a una tata, che, a sua volta, lascerà la bambina un attimo da sola per raggiungere la figlia. Proprio in quell'istante, in quella casa sopraggiungerà Oylum, che vedendo la bambina sola, deciderà di portarla via.

Oylum nasconde Öykü a casa di Güzide, ma la verità viene presto a galla

Oylum non dirà al padre di aver portato via Öykü per punirlo, mentre lui verrà avvisato dalla tata che la piccola è stata portata via da una donna e lui darà per scontato che si tratti di Yeşim.

La bambina, invece, sarà a casa di Güzide, anche se quest'ultima non sarà presente, in quanto impegnata in un viaggio di lavoro.

Oylum porterà a casa la bambina convinta che la madre non ci sia, ma Güzide rientrerà in anticipo dal viaggio di lavoro. Oylum, inizialmente, nasconderà la piccola, ma Güzide si accorgerà della sua presenza.

Alla fine, la donna non si arrabbierà e appoggerà il gioco della figlia, fino a quando Tarik e Yeşim non scopriranno che la bambina potrebbe trovarsi a casa di Güzide.

Güzide ripudia Oylum dopo la rivelazione di Yeşim

Entrambi si recheranno a casa di Güzide, ma Yeşim arriverà con la polizia, che perlustrerà tutta la casa per cercare la bambina senza successo.

Per evitare guai con la polizia, Oylum la consegnerà nelle mani di Tolga.

Güzide accuserà Yeşim di essere la solita falsa, ma la donna non vorrà farsi mettere i piedi in testa: "La vera bugiarda è nella tua famiglia. Oylum ti ha forse detto che è stata espulsa dalla facoltà di Medicina?". Güzide andrà su tutte le furie, soprattutto quando scoprirà che era l'unica a non saperlo.

Non avrà intenzione di perdonare Oylum e la ripudierà. La caccerà di casa, buttando tutti i suoi effetti personali dal balcone della sua stanza. Per Güzide sarà una faccenda dura da digerire.