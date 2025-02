Guzide si risveglierà dal coma e Tarik lascerà Yesim per correre in ospedale da lei nella puntata di Tradimento di venerdì 7 febbraio. Le anticipazioni rivelano che Tarik e la sua compagna saranno nel cantiere a guardare la casa in costruzione che vorrebbero acquistare. Quando Oylum chiamerà suo padre per dirgli che Guzide ha riaperto gli occhi, però, Tarik lascerà tutto per raggiungerla. Questo atteggiamento farà infuriare Yesim.

La telefonata di Oylum e la scelta di Tarik

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che tra Tarik e Yesim le cose non miglioreranno.

L'uomo chiederà alla sua compagna di accompagnarlo a vedere delle case in costruzione e lei sarà molto contenta, ma all'improvviso qualcosa tornerà a turbarla. Tarik, infatti, riceverà la telefonata che aspettava da Oylum: Guzide si è svegliata dal coma. L'uomo non ci penserà due volte e sarà pronto a lasciare Yesim per correre in ospedale da sua moglie e dai suoi figli. Il confronto con Guzide sarà insopportabile per Yesim che si offenderà con Tarik: "I tuoi figli non hanno cinque anni", dirà, Guzide non è morta, si è svegliata".

L'avvocato, tuttavia, non cambierà idea e salirà in macchina per andare in ospedale. Nel frattempo, la bella notizia del risveglio di Guzide arriverà anche a Ozan che lascerà il cantiere di Oltan per recarsi da Oylum e sua madre.

Lo sfogo di Yesim con Burcu

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 7 febbraio, Yesim tornerà a casa in preda alla rabbia e alla gelosia. La donna si sfogherà subito con Burcu: "Non siamo saliti neanche al primo piano della casa quando ha squillato il telefono".

"Non riusciva a stare fermo dalla gioia", racconterà Yesim alla sua amica che non capirà il comportamento di Tarik.

"Ha una donna giovane e bella come te e corre dalla moglie", dirà Burcu continuando a fomentare la gelosia in Yesim. A quel punto Yesim non avrà più nessun dubbio: "Chiamerò la signora Dalida e pagherò 1000 dollari". Burcu prenderà subito il telefono per contattare la medium che lei stessa aveva consigliato alla sua vicina di casa.

L'incidente di Guzide e il pianto di Tarik

Nelle puntate precedenti, Ozan ha perso il nuovo impiego ed è andato a lavorare ai cantieri di Oltan. Questa volta il ragazzo non si è licenziato e non è stato mandato via, ma è successo qualcosa di molto più grave. Degli uomini armati, infatti, hanno fatto irruzione nell'azienda e hanno tolto la vita al proprietario. Appena lo ha saputo, Guzide si è diretta in questura per raggiungere suo figlio e capire cosa fosse successo. Nel frattempo, Oylum ha telefonato a sua madre per dirle la verità sui suoi studi. Guzide ha preso il cellulare per rispondere, ma le è caduto in macchina e ha cercato di recuperarlo mentre guidava. Questa distrazione è costata molto cara: un camion ha travolto l'auto di Guzide che è finita in gravissime condizioni in ospedale. La disperazione ha riunito la famiglia Yenersoy che si è ritrovata al capezzale di Guzide in lacrime. Anche Tarik, infatti, è scoppiato a piangere vedendo sua moglie in quelle condizioni.