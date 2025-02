Non c'è pace per Damiano, che nelle puntate di Un posto al sole in onda mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio riceverà una denuncia a suo carico.

Le anticipazioni rivelano che Renda sarà giù di morale per le conseguenze dovute all'arresto dei giovani rapinatori. Nel frattempo, Giulia e Renato cercheranno di far ragionare Niko sulla sua scelta affrettata di convivere con Valeria. Ornella, invece, parlerà con una sua collega che ha subito lo stesso trattamento riservato a Rossella da parte di Fusco.

Rosa e Pino sempre più vicini

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano che Damiano continuerà a pagare amaramente le conseguenze dell'arresto dei rapinatori di Viola.

Oltre a dover sopportare l'esposizione mediatica e la sospensione dal servizio in strada, Renda dovrà affrontare anche una denuncia. Si sentirà scoraggiato, perché non sentirà valorizzato il suo lavoro. Nel frattempo, per Rosa sembrerà essere arrivato l'uomo giusto. Le attenzioni di Pino faranno tornare il sorriso e la serenità a Rosa, la madre di Manuel. La relazione tra Rosa e Pino si farà ogni giorno più solida, soprattutto perché l'uomo rispetterà i suoi tempi e il suo passato. Rossella, invece, sarà molto stressata per la situazione in ospedale, ma Ornella pare aver trovato la strada giusta per risolvere il suo problema. Ornella e Nunzio parleranno con la dottoressa Sacchi, che, a quanto pare, ha vissuto lo stesso trattamento di Rossella da parte di Fusco.

Ornella chiederà alla collega di raccontarle tutto, sperando che questo possa servire a far emergere il pessimo comportamento del primario nei confronti delle specializzande.

L'ultimo tentativo di Manuela

Nelle puntate di Un posto al sole di mercoledì e giovedì, Valeria sarà felice per la convivenza con Niko. Tuttavia, quest'ultimo dovrà ancora parlare con i suoi genitori della scelta di lasciare Palazzo Palladini.

Per una volta, Giulia e Renato faranno fronte comune e si opporranno con fermezza alla decisione affrettata di Niko. Il giovane Poggi non vorrà sentire ragioni e si rifiuterà anche di chiedere un parere a Jimmy. Il comportamento di Niko non piacerà ai suoi genitori, ma non potranno fare nulla per fargli cambiare idea. Alla fine, Manuela farà un ultimo tentativo per far cambiare idea a Niko prima che coinvolga Jimmy nelle sue vicende sentimentali.

Ci sarà spazio anche per il piccolo Manuel, che riceverà una proposta inaspettata da Luca.

La scelta avventata di Niko

Nelle puntate precedenti, Niko ha baciato Manuela e le ha confessato di essere ancora innamorato di lei. Nonostante tutto, Poggi ha rifiutato un ritorno con lei, spiegando che ha troppa paura di soffrire e per questo vuole restare con Valeria. Nel frattempo, Renato ha organizzato un pranzo da lui a cui ha invitato Niko e Manuela con l'intento di farli riavvicinare. L'iniziativa di suo padre ha fatto andare su tutte le furie Niko che per ripicca contro Renato ha accettato la convivenza con Valeria senza aspettare oltre. Damiano, invece, si è ritrovato suo malgrado a essere protagonista di un video che è diventato virale. Un passante ha ripreso il momento dell'arresto dei rapinatori e lo ha postato in rete. I commenti a favore del poliziotto sono stati molti, ma per Damiano sono arrivate anche le critiche.