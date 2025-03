Nel corso della semifinale del Grande Fratello in onda lunedì 24 marzo, Shaila Gatta è stata eliminata al televoto contro Helena Prestes e Chiara Cainelli.

Nel post puntata Lorenzo Spolverato si è detto incredulo per l'uscita della sua fidanzata: "Non capisco che cosa succeda fuori".

Lorenzo su Shaila: 'Meritava la finale'

Terminata la diretta del GF, Mariavittoria ha raggiunto Lorenzo in giardino. A quel punto i due concorrenti hanno iniziato a commentare quanto accaduto in puntata e il 28enne milanese non ha nascosto di essere incredulo per l'eliminazione di Shaila: "Non lo so, non capisco che cosa succeda fuori.

Chiara è una mia grande amica e sono felice che sia rimasta, ma se analizzo è tutto così incomprensibile. Shaila è sempre stata sé stessa, quindi non credo che la nostra relazione le possa aver messo i bastoni tra le ruote".

Secondo Lorenzo, Gatta avrebbe in definitiva meritato la finale più di Helena: "Ok Helena finalista, ma Shaila non meritava di essere eliminata, è sempre stata coerente e sincera. Io ho perso Shaila, tu hai perso Tommy, Helena ha perso Javier. Zeudi è l'unica che non può lamentarsi, va tutto secondo i suoi piani".

Lorenzo ha infine tagliato corto: "Che vinca il migliore".

Le parole di Mariavittoria

Una volta ascoltate le parole di Lorenzo, Mariavittoria è intervenuta per offrire il proprio punto di vista sulla questione: "Lo scontro tra titani doveva per forza finire con l'eliminazione di un grande personaggio.

Non vince sempre la coerenza, cosa significa essere sinceri? Perché dovrebbe essere quello il fattore per l'eliminazione del finalista?".

In chiusura, la 31enne ha espresso la propria visione delle cose anche sul traguardo raggiunto da Prestes: "Per me merita Helena, proprio come avrebbe meritato Shaila. Il pubblico alla fine vede gli alti e bassi e perdona anche i momenti no, perché siamo esseri umani e possiamo sbagliare anche noi".

GF: il commento di alcuni utenti sull'eliminazione di Shaila Gatta

Su X diversi utenti hanno commentato l'eliminazione di Shaila Gatta consumatasi nella puntata di ieri sera.

"Giusto, il pubblico non scorda e non dimentica tutto quello che ha detto in sei mesi", "Cosa si può chiedere di più? Helena in finale e Shaila eliminata", "Ok Shaila non è stata una concorrente simpatica, ma meritava di essere alla puntata finale rispetto a Chiara", "Finalmente è stata eliminata la gattina" si legge in queste ore su X.