Curro ritornerà al palazzo e diventerà il nuovo lacchè de La Promessa nelle puntate in onda in Spagna. Il ragazzo prenderà questa decisione per indagare sulla morte di Jana.

Le anticipazioni rivelano che, dopo essere stato ripudiato da Alonso, Curro andrà a bussare alla porta di Romulo per chiedergli di assumerlo. In questo modo, potrà restare a contatto con la famiglia e capire chi ha attentato alla vita di sua sorella.

Il ritorno di Curro a La Promessa stupirà tutti

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che, nelle puntate in onda in Spagna, Alonso ripudierà Curro, che sarà costretto a lasciare il palazzo.

Pur di tenere in piedi il marchesato, ad Alonso toccherà fare questa difficile scelta, ma Curro non andrà via dalla soap. Dopo qualche giorno, il ragazzo si ripresenterà a La Promessa e chiederà a Romulo di assumerlo come nuovo lacchè. Alonso si sentirà in colpa, ma, alla fine, presenterà a tutti il nuovo ruolo di Curro. Dopo aver perso sua sorella, al ragazzo toccheranno anche le umiliazioni di Lorenzo, che approfitterà della nuova posizione per prenderlo in giro. Neanche per Manuel sarà facile creare un nuovo rapporto con Curro e considerarlo solo un collaboratore, visto che sono fratelli. Gli obiettivi di Curro saranno chiari: fare giustizia per la morte di Jana e scoprire chi abbia attentato alla sua vita.

La perdita di Jana sarà una ferita ancora aperta anche per Manuel, che si concentrerà sulla fattoria, pur di non pensare continuamente alla sua tragica fine. Al palazzo, inoltre, Curro rivedrà anche la sua ex fidanzata Angela, che gli chiederà di continuare la loro relazione in segreto. Il ragazzo rifiuterà questa possibilità.

Curro pronto a tutto per fare giustizia

Nelle puntate de La Promessa in onda in Spagna, Curro sarà il nuovo lacchè e diventerà il nuovo protagonista della soap. Sarà lui a portare avanti portare avanti la missione di Jana e indagare sui segreti che ruotano intorno alla famiglia De Lujan. A stare accanto a Curro sarà Pia, che gli prometterà di aiutarlo nelle sue ricerche, anche se dovrà vedersela con Lorenzo.

Quest'ultimo troverà un'alleata fidata in Leocadia e il loro obiettivo sarà quello di rendere la vita impossibile a Curro. Quest'ultimo si renderà conto di aver scelto una strada rischiosa e per questo andrà a parlare con Ramona della sua scelta. Curro spiegherà alla donna che lei sarà la sua confidente se dovesse scoprire qualcosa e le chiederà anche di fare giustizia se lui dovesse fare la stessa fine di Jana.

Curro è appena tornato dalla guerra

Nelle puntate in onda in Italia, Curro è appena tornato dalla guerra ed è corso a salvare Martina dal manicomio. Il signorino ha tenuto nascosta la ragazza per qualche tempo perché temeva che Ayala potesse rispedirla in manicomio. Dopo le insistenti e disperate richieste di Margarita, Curro ha ceduto e ha permesso il ritorno di Martina al palazzo, ma si è raccomandato con Ayala. Quest'ultimo ha promesso che non avrebbe denunciato la ragazza e non l’avrebbe fatta rinchiudere di nuovo.