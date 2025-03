Ad oggi non c'è ancora l'ufficialità, ma stando a quanto riportato da Davide Maggio sul suo blog, Mediaset starebbe pensando a una puntata celebrativa del Grande Fratello, che andrebbe in onda su Canale 5 lunedì 7 aprile, per una sorta di festa celebrativa, una settimana dopo la finalissima del 31 marzo. La decisione di aggiungere una puntata in più, potrebbe arrivare per posticipare l'inizio del nuovo reality condotto da Ilary Blasi The Couple, per problemi legati alla definizione del cast.

Il Grande Fratello può allungarsi: possibile puntata speciale in onda il 7 aprile

Lunedì 7 aprile, data in cui avrebbe dovuto prendere il via il reality The Couple, potrebbe andare in onda la festa finale del Grande Fratello. Una puntata nel corso della quale verrebbe celebrata la fine di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini e dato ampio spazio ai protagonisti. Gli ormai ex concorrenti potrebbero avere la possibilità di discutere e confrontarsi, sull'esperienza appena vissuta all'interno della casa più spiata d'Italia.

A riportare questa indiscrezione è stato il sito del giornalista esperto di tv Davide Maggio, il quale precisa che non ci sarebbe comunque ancora l'ufficialità.

The Couple, ci sarebbero dei ritardi con il cast

In ogni caso si avvicina la messa in onda del nuovo reality show The Couple con al timone Ilary Blasi, pronta a ritornare alla conduzione dopo diversi mesi di assenza dagli schermi televisivi. La prima delle sei puntate previste sarebbe dovuta andare in onda lunedì 7 aprile, ma a quanto pare ormai sarebbe slittata.

Il motivo del posticipo pare sia da imputare a problemi legati alla formazione del cast. La produzione starebbe incontrando non poche difficoltà con la scelta dei concorrenti. Ad oggi dunque, non c'è ancora una data certa d'inizio.

Nuovo reality Mediaset, i possibili concorrenti

Nell'attesa dell'inizio, da giorni, trapelano in rete i nomi dei primi possibili concorrenti di The Couple.

Circolano i nomi dei due personaggi social Nicole Pallado e Gianmarco Zagato. Oltre loro sono stati accostati al cast anche dei veterani dei Reality Show come Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet. Si era poi vociferato della presenza del giudice di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto, ma pare che abbia declinato la proposta.

Intanto nei giorni scorsi Lory Del Santo aveva affermato di essere stata contattata per partecipare a The Couple con il suo fidanzato Marco Cucolo, che però non sarebbe interessato a questa esperienza.