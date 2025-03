Marta non riuscirà a perdonare Enrico dopo aver saputo che le ha mentito sulla malattia di Adelaide nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 dal 24 al 28 marzo.

Le anticipazioni rivelano che Odile farà scrivere a Rosa un articolo per lanciare un appello alla contessa. L'idea si rivelerà vincente perché Adelaide tornerà a Milano e riabbraccerà tutti. Dopo averla visitata, però, Enrico sarà molto chiaro: bisognerà intervenire chirurgicamente. Umberto sarà contrario all'operazione e Adelaide si prenderà del tempo per riflettere.

Il ritorno di Adelaide a villa Guarnieri

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9 dal 24 al 28 marzo raccontano che dopo aver saputo della malattia di Adelaide Marta sarà delusa da Enrico. La donna non riuscirà a perdonare al suo compagno di averle tenuta nascosta una cosa così importante.

Nel frattempo, Odile si darà da fare e penserà ad un modo per far tornare sua madre a casa. La ragazza pubblicherà un articolo sul giornale di Tancredi lanciando in tal modo un appello ad Adelaide senza però riportare il suo nome. La famiglia non sarà d'accordo con l'iniziativa di Odile, ma Marcello appoggerà la sua idea.

A scrivere il pezzo sarà Rosa che aiuterà volentieri la ragazza, mentre Barbieri ricomincerà a pensare alla contessa mettendo da parte il suo bacio con la giornalista.

Una volta letto l'articolo, Umberto cambierà idea e apprezzerà molto il lavoro di Rosa che senza nominare Adelaide riuscirà nel suo intento.

La contessa, infatti, ricomparirà a Milano poco dopo l'uscita del giornale e potrà riabbracciare tutti. Adelaide si sottoporrà allora ad una visita medica da parte di Enrico e la diagnosi non lascerà molta scelta: bisognerà intervenire chirurgicamente.

Adelaide a un bivio: operarsi oppure no?

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 dal 24 al 28 marzo, Adelaide dovrà dunque decidere se operarsi o meno. Umberto si dirà contrario all'intervento che potrebbe mettere in pericolo la vita di sua cognata.

La contessa, assalita dai dubbi, si prenderà altro tempo per riflettere e consulterà ancora Enrico.

Nel frattempo, Marta farà sapere a tutta la famiglia della sua relazione con il medico.

L'arrivo di Adelaide porterà anche Marcello e Rosa a parlare del bacio che c'è stato tra loro. Affrontando la questione rimasta in sospeso, la ragazza arriverà a prendere una decisione definitiva.

Ci sarà spazio anche per la nuova collezione del Paradiso delle signore che dopo il colpo basso di Tancredi che plagerà l'abito di punta non andrà come sperato. Delia avrà allora un'idea per attirare più clienti, ma per eseguire tutto in tempo Concetta si stancherà molto in atelier.

Ad aiutarla ci penseranno le veneri, compresa Rita. Quest'ultima inizierà a sentirsi in colpa nei confronti delle sue nuove amiche che le chiederanno di parlare del suo passato e della sua vita.

Tancredi, inoltre, sarà pronto a colpire ancora e spalleggiato da Giulia farà l'ennesima richiesta a Rita.

Umberto è l'unico che ha sempre saputo tutto di Adelaide

Nelle puntate precedenti, Adelaide ha fatto perdere le tracce di sé per settimane mettendo in allarme tutta la famiglia e in particolare Umberto. Quest'ultimo, infatti, è l'unico a sapere che la contessa soffre di una grave malattia e ha condiviso questa informazione soltanto con Enrico.

A lui Guarnieri ha chiesto un aiuto a leggere la cartella clinica e a farsi un'idea sulla situazione di Adelaide.

Le risposte di Brancaccio non sono state incoraggianti, ma nonostante tutto Umberto ha preferito non rivelare a nessuno il segreto di Adelaide. Per l'assenza della contessa ha sofferto molto anche Marcello che non avendo più sue notizie si è lasciato andare a un momento di debolezza con Rosa, baciandola.