Nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda giovedì 27 marzo alle 16:00 su Rai 1, Adelaide tornerà a vivere a Villa Guarnieri. Le anticipazioni dell'episodio annunciano che la contessa sarà circondata dall'affetto dei suoi cari e conoscerà Enrico, che la visiterà. Riguardo alle vicende del negozio di moda, Gianlorenzo Botteri rientrerà a Milano, mentre Mimmo racconterà ad Agata quanto successo durante la manifestazione.

Adelaide incontra Enrico e si fa visitare

Dopo settimane di assenza, Adelaide tornerà ufficialmente a vivere a Villa Guarnieri, circondata dall'affetto della sua famiglia e del suo compagno Marcello Barbieri.

La contessa dovrà prendersi cura di sé stessa, considerando la malattia che l'ha colpita, e per fare luce su quanto le sta accadendo si farà visitare da Enrico Brancaccio. Nel frattempo, Marta approfitterà dell'occasione per aggiornare sua zia sulla sua vita sentimentale e sulla sua storia d'amore con Enrico. Ci sarà poi un colpo di scena: in seguito alla visita del dottore, sarà necessario prendere una decisione urgente sul da farsi: Adelaide dovrà essere operata.

Gianlorenzo Botteri torna a Milano

Nel frattempo, Gianlorenzo Botteri terminerà il suo breve viaggio a Londra e rientrerà a Milano. Una volta tornato in città, lo stilista porterà con sé una ventata di novità e un desiderio di rivincita dopo il torto subito dalla sua ex fidanzata.

Giulia Furlan, infatti, ha plagiato l'abito ideato da Botteri per la nuova collezione de Il Paradiso spacciandolo per suo. Mimmo Burgio e Agata, invece, vivranno momenti di confidenza quando il poliziotto racconterà alla giovane Puglisi cosa è accaduto durante la manifestazione. Mimmo farà alcune riflessioni che colpiranno positivamente Agata.

Tuttavia, le anticipazioni non rivelano ancora nulla in merito alla nascita di un'eventuale storia d'amore fra loro.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Adelaide ha incontrato Italo

Negli episodi della soap trasmessi nei giorni scorsi su Rai 1, Adelaide è tornata a Milano e ha incontrato Italo. La contessa ha confessato al maggiordomo di Villa Guarnieri di preferire vivere lontana da sua figlia per non farle vivere il dolore di una nuova perdita, vista la sua grave malattia.

Nel frattempo, Umberto ha iniziato a sospettare che Italo gli stesse mentendo e che fosse in realtà proprio lui a essere in contatto con la contessa, aiutandola durante la permanenza a Milano. Marcello ha scoperto che la Galleria Milano Moda ha esposto in vetrina un abito identico a quello disegnato da Gianlorenzo Botteri e si è infuriato con Tancredi, minacciandolo. Tuttavia, Giulia Furlan ha fatto credere a tutti di aver ideato da sola il vestito, senza aver copiato quanto creato dal suo ex fidanzato. Le Veneri, intanto, hanno avuto preoccupazioni per lo sgarro fatto dalla Galleria Milano Moda, temendo ripercussioni sul lavoro. Per correre ai ripari, Irene si è fatta portavoce delle commesse del negozio e ha proposto di rinunciare a parte dello stipendio per pagare un nuovo servizio fotografico per promuovere la nuova collezione.

Marta ha quindi ringraziato Irene per la generosità, ma non ha potuto accettare l'aiuto poiché l'attrezzatura ha dei costi elevati e ci sarebbe stato troppo poco tempo per organizzare una campagna promozionale. Rita Marengo, invece, è riuscita a farla franca, non facendo sospettare nessuno del suo coinvolgimento nell'attività di spionaggio. Marcello Barbieri ha minacciato Tancredi, dichiarando di essere disposto a tutto pur di scoprire chi lo ha tradito.