Continua la programmazione su Rai 1 della soap opera, il Paradiso delle signore, giunta alla sua nona stagione. La soap, molto amata dai telespettatori, vede tra i protagonisti principali Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Gloria Radulescu.

Dalle anticipazioni relative alla puntata del 31 marzo, si apprende che le condizioni di salute di Adelaide (che ha fatto ritorno a villa Guarnieri) peggioreranno all'improvviso, destando forte preoccupazione. Ci si metterà, immediatamente, alla ricerca di uno specialista in grado di curarla a Milano. Rosa, intanto, sembrerà intenzionata a lasciare la casa dove ha vissuto insieme a Marcello.

Appena lui verrà a conoscenza di questa decisione, ne soffrirà, senza però darlo a vedere.

Adelaide rischia la vita e deve essere operata

Enrico informerà Adelaide che l'unica soluzione per risolvere i suoi problemi di salute è l'intervento chirurgico. La contessa accetterà i suoi consigli, decidendo di farsi operare. Si tratterà di un'operazione molto rischiosa: la decisione presa dalla contessa lascerà tutti perplessi. Ad essere spiazzato soprattutto sarà Umberto: l'uomo, consapevole che si tratti un intervento molto rischioso, sarà contrario. La contessa, però, si fiderà ciecamente di Enrico e non cambierà idea. Adelaide, però, si sentirà male improvvisamente e le sue condizioni di salute subiranno un netto peggioramento.

Non ci sarà tempo da perdere: Enrico comunicherà ai familiari della contessa che occorre trovare subito un medico che sia disposto a curarla a Milano.

I problemi di salute della contessa

Ma quali sono i problemi di salute di cui soffre Adelaide? La contessa, nelle scorse puntate, aveva scoperto di avere dei gravi problemi cardiaci, patologie che avrebbe dovuto curare al più presto.

Fidandosi di un luminare milanese, si era recata a Londra per sottoporsi ad alcune cure, le quali avrebbero dovuto fare miracoli e risolvere questi problemi. Tuttavia, le cose non sono andate come sperava. La contessa si è ritrovata da sola in Inghilterra e, per di più, non è riuscita a guarire. Una situazione, questa, che l'ha gettata nel panico, tanto da scomparire nel nulla: Umberto Guarnieri, fortemente preoccupato per la sua scomparsa, ha continuato a cercare Adelaide.

Quando va in onda Il Paradiso delle signore

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 16:00, dopo il programma condotto da Caterina Balivo "La Volta Buona". La durata di ogni episodio è di circa 40 minuti. La soap è molto amata dal pubblico: la media giornaliera degli ascolti supera spesso il milione di telespettatori, sfiorando il 20% di share. La stagione in corso è la nona: vi sono state alcune new entry nel cast come Arianna Amadei che interpreta Odile di Sant’Erasmo,Thomas Santu che è Enrico Brancaccio, Giulia Sangiorgi che veste i panni della nuova venere Mirella Vanni e Marta Mazzi che invece è Giulia Furlan, la nuova stilista.