Dal lunedì 17 a venerdì 21 marzo a La Promessa, in onda su Rete 4 ogni giorno alle 19:40, la preoccupazione per Manuel crescerà, visto che nel luogo in cui si trova il ragazzo avverrà un bombardamento. Petra accuserà Ayala di aver inscenato l'avvelenamento per allontanare Martina e sposare Margarita. Virtudes affronta scelte difficili e dovrà decidere se abbandonare il palazzo. Nel frattempo, Catalina si lascia travolgere dalla passione con Adriano, mentre Vera si ritroverà intrappolata in un pericoloso triangolo amoroso con Santos e Lope.

Il sospetto sulla morte di Pia e le accuse di Petra

Martina trova in Juana un prezioso aiuto: la donna le procura carta e penna, permettendole di scrivere una lettera commovente a Curro. Nel frattempo, Vera si confida con Lope rivelandogli che Santos la ricatta, ma non trova il coraggio di affrontarlo. Jana, invece, propone una colletta per aiutare Virtudes a riavere suo figlio. Nel frattempo Ayala affronta con fermezza le accuse di Petra, che gli dice che, secondo lei, ha fatto di tutto per spedirla in manicomio solo per sposare Margarita. La tensione tra i due si fa palpabile, ma la governante decide di contenersi, pur non rinunciando a lanciare una minaccia al conte.

La passione tra Catalina e Adriano, i tormenti della marchesa e un'inquietante scoperta

Catalina confessa a Simona di aver baciato Adriano e il loro rapporto cresce lentamente, fino a culminare in una notte di passione dopo una romantica cena. Nel frattempo, la marchesa è sempre più angosciata dall'assenza di notizie su Manuel, visto che nella zona in cui il ragazzo si trova in guerra c'è stato un bombardamento, e sfoga la sua frustrazione sugli ospiti della tenuta.

Anche Jana non trova pace: nel cuore della notte Maria Fernández si offre di portarle un bicchiere di latte per calmarla, ma ciò che scopre la lascia sconvolta: vede Gregorio insieme a Petra. Per Martina la situazione precipita quando si difende dall'attacco di una compagna di stanza nel sanatorio, un evento che giunge alle orecchie degli abitanti de La Promessa, generando preoccupazione.

Il ritorno di Gregorio e le scelte di Virtudes

Rómulo informa Alonso del ritorno di Gregorio e insieme decidono di adottare una strategia estrema per permettere a Jana di portare provviste alla signora Adarre senza destare sospetti. Per questo motivo, lei e Maria Fernández si trasferiscono temporaneamente in una caverna fingendo di essere al servizio di un amico del marchese. Intanto, Vera dichiara a Lope di essere innamorata di lui e di essere pronta ad affrontare Santos, ma le sue convinzioni vacillano quando il cameriere si scusa e promette di cambiare. Virtudes, invece, dovrà compiere una scelta: lasciare o meno La Promessa.

Nella puntata precedente de La Promessa

Negli episodi precedenti, Martina si è ambientata meglio in manicomio grazie all’aiuto di Juana, che le ha mostrato nuove prospettive.

La marchesa, esasperata dalle notizie della guerra, ha riversato la sua frustrazione su chiunque le capitasse a tiro. Dopo un acceso confronto con Cruz, Adriano ha iniziato a comprendere meglio il punto di vista di Catalina, avvicinandosi sempre di più a lei. Le cuoche, invece, hanno iniziato a nutrire sospetti sulle reali intenzioni dei suoceri di Virtudes, trovando esagerate le loro richieste. Vera ha desiderato che la situazione con Santos fosse diversa, ma nonostante Lope abbia cercato di aiutarla, la giovane ha resistito al suo sostegno, temendo di avvicinarsi troppo a lui.