Romulo deciderà di lasciare La Promessa perché i marchesi rifiuteranno di riassumere Pia nelle prossime puntate.

Le anticipazioni rivelano che Cruz non tollererà che Pia abbia mentito a tutti fingendo di togliersi la vita. La marchesa considererà grave il fatto di non essere stata informata del suo piano e non le permetterà di tornare a lavorare al palazzo. Pia dovrà dire addio a Romulo, che giudicherà ingiusta la decisione dei marchesi e, in segno di protesta, rinuncerà anche al suo posto di lavoro.

La visita di Pia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto arriverà la notizia che qualcuno ha eliminato Gregorio. Sapere che suo marito non potrà più nuocere a lei e al bambino farà tirare un sospiro di sollievo a Pia, che, finalmente, potrà riprendersi la sua libertà.

Non tutto, però, tornerà come prima, perché la notizia che Pia è in vita turberà tutti, a partire da Ricardo. Quando quest'ultimo scoprirà che Pia ha mentito, non riuscirà a tollerarlo e si allontanerà da lei. La polizia, inoltre, arresterà Romulo, che confesserà di aver tolto la vita Gregorio. Il maggiordomo si assumerà la colpa per far scagionare Manuel, inizialmente il primo sospettato del delitto. Tuttavia, il marchesino troverà una soluzione e, pur di liberare Romulo, sarà disposto a vendere il suo aereo. Quando il maggiordomo tornerà a La Promessa, riceverà la visita di Pia, che gli chiederà di poter tornare a lavorare al palazzo. Romulo sarà molto chiaro con la donna: la decisione non dipende da lui, ma dai marchesi, che non sembrano disposti a un suo ritorno.

"La marchesa non perdona di essere stata esclusa dal nostro piano", spiegherà Romulo, riferendosi alla finta morte di Pia per sfuggire a Gregorio. Il maggiordomo aggiungerà che Alonso non ha potuto fare altro che appoggiare sua moglie.

La drastica decisione di Romulo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia sarà dispiaciuta per il rifiuto dei marchesi, ma capirà le loro ragioni.

Rassegnata, annuncerà a Romulo che andrà via da Lujan con il piccolo Dieguito, perché non vede altre soluzioni. Il maggiordomo prenderà una decisione e andrà a bussare alla porta di Alonso per comunicargliela. Romulo esordirà ringraziando il marchese per tutto quello che la sua famiglia ha fatto per lui, ma gli dirà che non può continuare a lavorare a La Promessa senza Pia.

"Me ne vado", dirà quasi in lacrime, "Credo che si stia commettendo una grave ingiustizia contro la signora Pia Adarre". Alonso sarà irritato da questa decisione e ribadirà a Romulo le ragioni per cui Pia non può tornare, ma il maggiordomo insisterà. "Vi comprendo, ma la mia coscienza non mi fa restare qui senza di lei".

Pia si sta nascondendo e ha mentito a tutti

Nelle puntate in onda in Italia, Pia è nascosta in una grotta per sfuggire alle minacce di suo marito Gregorio. La ex governante condivide il suo segreto soltanto con Jana, Romulo e Alonso, che l'hanno aiutata a organizzare la fuga simulando la sua morte. Al palazzo è stata organizzata una cerimonia per dire addio a Pia e tutti hanno sofferto molto per la sua mancanza. Jana ha l'incarico di andare a portare a Pia tutto il necessario per sopravvivere e i suoi movimenti stanno già iniziando a insospettire Petra.