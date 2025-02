Gregorio sarà protagonista nelle prossime puntate de La Promessa e il sergente Burdina si recherà alla tenuta per comunicare che qualcuno lo ha ucciso. Le anticipazioni rivelano che Manuel sarà il primo accusato per la morte di Gregorio, visto che lo aveva incontrato poco prima: il marchesino griderà la propria innocenza ma finirà in carcere. I suoi genitori Cruz e Alonso andranno a trovarlo e saranno preoccupati per lui.

La brutta notizia del sergente Burina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Gregorio continuerà ad essere un grosso problema per Pia.

Pur di sbarazzarsi di lui, la donna metterà in scena la propria morte, ma questo non basterà ad allontanarlo. La governante resterà nascosta in una grotta per diverso tempo e al suo ritorno dalla guerra Manuel scoprirà da Jana la verità su di lei. Il marchesino si darà subito da fare per liberare Pia dalla sua agonia e darà a Gregorio un appuntamento per parlare con lui.

Manuel proporrà all'ex maggiordomo del palazzo di allontanarsi per sempre dalla città in cambio di una grossa somma di denaro. Tutto sembrerà essersi risolto nel giro di poco tempo, tanto che Gregorio avrà un altro appuntamento con Manuel per la consegna del denaro, ma qualcosa andrà storto.

Il sergente Burdina, infatti, arriverà al palazzo dei marchesi con la notizia che Gregorio è stato assassinato.

Le indagini porteranno dritte a Manuel che, pur gridando la propria innocenza, sarà arrestato per il delitto dell'ex maggiordomo.

Cruz e Alonso vanno in carcere da Manuel

Manuel finirà quindi in carcere per l'omicidio di Gregorio e sarà l'ennesimo scandalo al palazzo. Cruz sarà molto preoccupata per il buon nome della famiglia e per suo figlio.

La marchesa e Alonso, tuttavia, penseranno che non tutto il male viene per nuocere e l'arresto di Manuel potrebbe dare loro dei vantaggi. Il fatto che il marchesino sia in carcere, infatti, permetterà a Cruz di guadagnare tempo per studiare un modo per allontanarlo da Jana. Poco prima dell'arresto, infatti, il giovane aveva espresso alla sua famiglia la volontà di sposarsi con la cameriera, sconvolgendo tutti.

La verità di Pia e Jana

Nelle puntate in onda in Italia, Jana e Vera hanno trovato Pia priva di vita nella sua stanza. La lettera di addio della donna ha fatto pensare subito a un suicidio, ma in realtà è una messinscena. Pia, infatti, con l'aiuto di Jana e Romulo, ha simulato la sua morte per liberarsi dall'ossessione di Gregorio che non si sarebbe mai arreso con lei. I domestici, ignari del piano, hanno pianto la morte di Pia, resa ancora più triste dall'assenza di una cerimonia ufficiale. Alonso, infatti, ha ordinato di non rivelare a nessuno quanto è accaduto, e ha chiesto di dire che Pia ha deciso di andare via dal palazzo. A soffrire di più per questa perdita è stato Ricardo che poco prima aveva dichiarato il suo amore a Pia con un bacio. Nel frattempo, Pia è nascosta in una grotta e Jana va a trovarla regolarmente.