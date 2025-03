Lea tornerà a Milano e dirà a Enrico che ha ricevuto delle minacce nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 di martedì 1 e mercoledì 2 aprile.

Le anticipazioni rivelano che Enrico apprenderà che Anita è nascosta in un posto sicuro e lui dovrà decidere se partire per il bene della bambina. Nel frattempo, Marcello sentirà la mancanza di Rosa che si è trasferita a casa delle ragazze e sembra molto serena.

La nostalgia di Marcello per Rosa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9 raccontano che Rosa si trasferirà a casa di Irene e Marcello non la prenderà bene.

Barbieri non lascerà trasparire le sue emozioni, ma in realtà sentirà molto la mancanza di Rosa. Quest'ultima, invece, sembrerà molto felice della sua scelta e si concederà una serata di confidenze con le sue amiche. In questa occasione, Delia confiderà a Rosa e Irene di essere innamorata di Botteri. Quest'ultimo, invece, parlerà con Concetta e grazie anche ai suoi incoraggiamenti deciderà di invitare a cena Delia. Nel frattempo, Matteo e Odile incontreranno il produttore del film per cui hanno composto le musiche. I due saranno sempre più affiatati, anche se il produttore Guido Castelli sembrerà essere molto interessato a Odile. Quando saranno a cena in villa, ad Adelaide non sfuggiranno li sguardi tra Odile e il produttore.

Le raccomandazioni di Adelaide

Nelle puntate di martedì 1 e mercoledì 2 aprile, i riflettori saranno puntati anche su Enrico che nel giro di poco tempo dovrà prendere una decisione importante. Adelaide sarà pronta a partire per farsi operare e raccomanderà a Brancaccio di prendersi cura di Marta in sua assenza. A cambiare tutti i piani, però, ci sarà il ritorno improvviso di Lea che non avrà belle notizie.

La cognata di Enrico spiegherà che ha preferito nascondere la piccola Anita in un luogo sicuro perché qualcuno la sta minacciando. Marta parlerà subito a Umberto di questa novità e Guarnieri sarà piuttosto scettico nei confronti di Lea, promettendo di indagare a fondo. Tuttavia non ci sarà molto tempo, perché Enrico dovrà decidere se partire con Lea per il bene di sua figlia e lasciare Marta da sola a Milano.

Il ritorno di Adelaide e Gianlorenzo Botteri

Nelle puntate precedenti, Adelaide è tornata a Milano e ha potuto riabbracciare la sua famiglia. Le condizioni di salute della contessa sono ancora critiche e dopo una visita con Enrico la donna ha dovuto prendere una decisione. Brancaccio, infatti, ha consigliato ad Adelaide un intervento delicato, ma scegliere non è stato facile per lei. Umberto si è opposto all'operazione e questo ha creato ancora più confusione nella contessa. Guarnieri ha chiesto l'appoggio di Odile e Marta per far desistere Adelaide ma la donna alla fine ha deciso di sottoporsi all'intervento, fidandosi di Enrico. Nel frattempo, anche Botteri è tornato da Londra e la lontananza da Milano gli ha fatto bene. Lo stilista, infatti, è pronto a rimettersi in gioco e concentrarsi sulla nuvoa collezione.