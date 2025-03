Le anticipazioni de La Promessa annunciano un grande dolore per la figlia di Simona. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 7 a domenica 13 aprile alle 19:40 su Rete 4, Virtudes sarà disperata quando scoprirà che Adolfo è stato portato via dai nonni paterni. Nel frattempo, Manuel e Jana saranno pronti a convolare a nozze, mentre Martina si opporrà al matrimonio fra sua madre Margarita e il conte Ignacio De Ayala.

Virtudes disperata per il piccolo Adolfo

Virtudes continuerà a soffrire e a disperarsi per l'assenza del suo bambino. Il piccolo Adolfo, infatti, è stato portato via dai nonni paterni.

Nel frattempo, Lorenzo De La Mata tenterà di insinuare dubbi nella marchesa riguardo l'infedeltà di suo marito Alonso con Maria Antonia. Cruz, però, non darà alcuna soddisfazione a suo cognato. Ci sarà poi spazio per le vicende di Martina, che una volta tornata a casa dovrà risolvere le questioni lasciate in sospeso con il conte. Curro, intanto, proporrà a Martina di fuggire insieme per evitare il suo destino chiusa in un convento o, come accaduto in precedenza, in sanatorio.

Martina si oppone alle nozze di sua madre Margarita

Nel frattempo, Ignacio De Ayala continuerà nel suo piano per sbarazzarsi di Martina, informando Margarita che risparmierà il convento a sua figlia, a patto che quest'ultima accetti le loro nozze.

Tuttavia, Martina inizialmente non accetterà il matrimonio di sua madre con il conte, ma dopo un confronto con Curro cambierà idea. Il conte De Ayala, però, non sarà disposto a dimenticare il passato, confermando alla figlia della sua compagna di dover entrare comunque in convento. Ci sarà poi un'importante novità per Manuel e Jana, che riprenderanno a parlare dei loro progetti di matrimonio.

Intanto, Maria Antonia spiazzerà Cruz informandola di non voler lasciare La Promessa.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Vera è stata schiaffeggiata da sua madre

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Vera ha rivisto sua madre alla tenuta, venendo schiaffeggiata per essere andata via da casa per fare la cameriera in un palazzo.

La duchessa De Carril è stata ospite di Margarita, anche se l'invito non è arrivato dalla cognata dei marchesi, ma da Santos, che ha voluto vendicarsi con Vera. Nel frattempo, Jana e Maria hanno lasciato la tenuta per andare a trovare Pia nella grotta. Catalina, invece, ha riabbracciato suo fratello Manuel e gli ha promesso che avrebbe presenziato alla sua festa di bentornato. Catalina, però, ha posto una condizione al suo ritorno a palazzo: l'invito doveva essere esteso anche ad Adriano. Quest'ultimo, però, ha avuto perplessità riguardo la sua partecipazione poiché si è sentito non all'altezza di sedersi a tavola con i nobili.