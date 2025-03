Martina accetterà il matrimonio tra Margarita e Ayala nelle puntate de La Promessa in onda dal 7 al 13 aprile, ma questo non basterà.

Le anticipazioni rivelano che Ayala continuerà a insistere per far entrare Martina in convento nonostante si sia piegata al suo volere. Nel frattempo, Cruz non darà soddisfazione a Lorenzo e non avrà reazioni significative dopo aver appreso del tradimento di Alonso. A peggiorare la situazione sarà Maria Antonia, che deciderà di restare al palazzo. Infine, Manuel potrà riabbracciare la sua Jana e progettare con lei un futuro insieme.

Un nuovo incubo per Martina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Martina tornerà al centro delle trame. Il ritorno a casa per la ragazza non sarà dei migliori. Ad attenderla ci sarà una nuova punizione di Ayala: "Entrerà in convento". La giovane tornerà a vivere un incubo, ma questa volta avrà dalla sua parte tutta la famiglia e Curro a darle forza. Curro proporrà a Martina una fuga d'amore, in modo da evitare il triste destino, ma la ragazza rifiuterà: "Questa è la mia casa, non voglio nascondermi". Anche Catalina starà accanto a sua cugina e le prometterà che, in qualche modo, si risolverà tutto. Ayala, però, non avrà nessuna intenzione di mollare e metterà Martina di fronte a una scelta: potrà evitare il convento solo se accetterà le nozze tra lui e Margarita.

La ragazza non cederà subito al ricatto, ma, parlando con Curro, si renderà conto di non avere altra via d'uscita. Tuttavia, Ayala non lascerà in pace Martina, perché non crederà alle sue buone intenzioni e continuerà a insistere con Margarita per il suo ingresso al convento.

Maria Antonia resterà a La Promessa

Nelle puntate de La Promessa della settimana dal 7 al 13 aprile sarà protagonista anche Cruz.

Lorenzo la sconvolgerà con una rivelazione: "Alonso ti ha tradita con Maria Antonia". Cruz soffrirà, ma non vorrà dare soddisfazione a Lorenzo e fingerà di non fidarsi della sua parola. Maria Antonia non contribuirà a migliorare la situazione, perché si rifiuterà di lasciare il palazzo e questo creerà ancora più tensione. Ci saranno anche belle notizie, con il ritorno di Jana e Maria a La Promessa.

Manuel potrà, finalmente, riabbracciare la sua amata e ricomincerà a progettare un futuro con lei. Il marchesino sarà pronto a tutto pur di realizzare il suo sogno e sposare Jana.

La promessa di Ayala si è rivelata un inganno

Nelle puntate precedenti, Curro ha aiutato Martina a scappare dal manicomio e l'ha nascosta. Per qualche giorno, ha fatto finta di non sapere nulla con la famiglia. La forte preoccupazione di Margarita, però, lo ha spinto ad ammettere che Martina sia fuggita con lui. La donna ha supplicato il ragazzo di riportare a casa Martina, ma Curro ha voluto prima accertarsi che a Martina non sarebbe accaduto nulla di spiacevole. Ayala ha promesso a Curro che non avrebbe denunciato la ragazza né l'avrebbe fatta tornare in manicomio.

Fidandosi della parola del conte, Curro ha riportato Martina sana e salva a casa. Quello che il signorino non si aspettava, invece, è stato il voltafaccia di Ayala che ha raggirato la sua promessa inventando una nuova punizione per Martina.