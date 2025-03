Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento, Oylum dovrà affrontare molte difficoltà, tra cui nascondere un importante segreto: Tolga è il padre biologico di Can. Sembrerebbe facile da mantenere, ma quando vedrà il suo bambino tra le braccia di Tolga, capirà quanto sia doloroso non potergli dire che Can è suo figlio. La ragazza ne soffrirà profondamente, ma non potrà fare altrimenti, visto che Tolga è sposato con Selin e stanno aspettando un bambino.

Oylum scopre che il vero padre di Can è Tolga

Per Oylum sarà veramente dura mantenere il segreto che riguarda il padre biologico di Can.

Per tutta la gravidanza, lei sarà convinta che il padre del suo bambino sia Behram, ma, durante una delle ultime visite ginecologiche, la dottoressa la coglierà alla sprovvista.

"Dovremo iniziare a programmare la data del parto", dirà il medico a Oylum e la ragazza resterà sorpresa: "Ma non è ancora un po' presto, in fondo mancano diverse settimane". La dottoressa capirà che Oylum non sa di quante settimane è incinta: "Signora Oylum, lei sta per entrare nel nono mese". Verrà fuori che il medico precedente ha sbagliato il conteggio, ma questo vorrà dire solo una cosa: che il padre di Can non è Behram, ma Tolga, perché i due hanno trascorso una notte di passione quando stavano insieme.

Oylum cerca di allontanare Tolga, ma il destino continua a farli incontrare

Per un attimo, Oylum penserà di dirglielo, ma la situazione sarà complicata: Tolga è un uomo sposato, ha Selin al suo fianco, e in più emergerà che quest'ultima aspetta anche un bambino, quindi Oylum farà di tutto per allontanare Tolga, ma il destino vorrà tenerli sempre più vicini.

Un giorno Oylum andrà in ospedale per la seconda dose di vaccino di Can e il destino vorrà che ci sia anche Tolga, che si recherà lì per prendere la carta d'identità di Selin, che la ragazza aveva dimenticato il giorno in cui è andata a fare la visita ginecologica di controllo.

Oylum guarda Tolga con Can e si spezza il cuore

Quando Tolga vedrà il bambino, inizierà subito ad accarezzarlo e a dire che Can è veramente bello.

Poi le chiederà se può prenderlo in braccio e Oylum gli dirà di sì. La ragazza, però, quando vedrà Tolga con Can in braccio avrà il cuore spezzato, pensando al fatto che sia il vero padre del bambino.

Quella sera, entrambi penseranno a quel momento, che è stato molto toccante, soprattutto per Oylum, visto il segreto che porta dentro di sé. Poi Oylum riceverà un messaggio con una foto di lei e Can, e sarà pervasa dalla malinconia. "Se solo sapessi, se solo potessi dirtelo", dirà la ragazza pensando al fatto che Tolga sia il vero padre del bambino. Per lei sarà veramente dura proseguire la sua vita così, quando le basterebbe condividerla con l'amore della sua vita.