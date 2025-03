Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento, l'arrivo di Kahraman, il cugino di Behram, destabilizzerà emotivamente Oylum. Giorno dopo giorno, lui si innamorerà di lei, nonostante sia la moglie di suo cugino e Behram sia in coma vegetativo. Tuttavia, non riuscirà a trattenersi e una sera, mentre si troveranno a casa di Mualla, lui la bacerà, lasciandola sbigottita.

Kahraman, il cugino di Behram, arriva in Turchia e incontra Oylum in ospedale

Nella seconda stagione di Tradimento arriverà un nuovo personaggio, Kahraman. È il cugino di Behram, ma si considerano quasi come fratelli.

Kahraman lavora in Argentina, ma appena gli verrà detto che Behram è in fin di vita, a causa della sparatoria in cui è rimasto coinvolto, tornerà subito in Turchia per stare accanto al cugino.

La prima persona che incontrerà in ospedale sarà Oylum. Anche lei ricoverata a causa di un incidente stradale e di un taglio cesareo d'urgenza, dopo essersi risvegliata, inizierà a vagare in stato di shock nell'ospedale. Sarà vittima di un'emorragia e sarà proprio Kahraman il primo a soccorrerla, anche se ancora non sa che quella sia la moglie di suo cugino.

Kahraman si avvicina sempre di più a Oylum

Con il passare del tempo, Kahraman e Oylum diventeranno sempre più complici. Sarà lui a difenderla dalle grinfie della zia Mualla, che più volte proverà a portarle via il bambino, affranta dal fatto che Behram sia in coma vegetativo.

Kahraman inizierà a provare qualcosa per Oylum: anche se tenterà di non darlo a vedere, sarà difficile. Tutti se ne accorgeranno, come Tolga, che lo picchierà davanti a tutti. Anche Nazan si renderà conto dei sentimenti che prova Kahraman e proverà a redarguirlo: in fondo Oylum resta la moglie di Behram e lui è ancora vivo.

Kahraman cede ai suoi sentimenti per Oylum

Kahraman sarà disperato e non saprà come celare i sentimenti che prova per Oylum. Ci proverà, ma sarà duro. Una sera, rientrerà a casa della zia Mualla, luogo in cui vive anche Oylum: è l'unico espediente per stare accanto al suo Can. Appena Kahraman varcherà la porta, ci sarà Oylum ad attenderlo.

"Pensavo fossi andata a letto", le dirà, ma la ragazza gli risponderà di aver appena messo a letto Can. Mentre scenderà le scale per raggiungerlo, Oylum perderà l'equilibrio e sarà Kahraman a prenderla al volo. Quando lui se la ritroverà tra le braccia, non esiterà a darle un bacio sulle labbra, cosa che sconvolgerà parecchio Oylum.

Penserà che Tolga aveva ragione, visto che, pochi giorni prima, le aveva fatto notare che Kahraman le stava accanto perché si stava innamorando di lei. Sicuramente, si creerà una situazione di grande imbarazzo.