Le anticipazioni di Tradimento annunciano novità in vista per gli Yenersoy e l'arrivo di un nuovo personaggio. Nella puntata che andrà in onda sabato 5 aprile alle ore 14:45 su Canale 5, Tarik insulterà Ilknur, dandole della bugiarda. Nel frattempo, Mualla, la madre di Behram, arriverà a Istanbul per conoscere Oylum. Parallelamente, la donna vorrà conoscere Guzide, ma la promessa sposa non avrà ancora messo al corrente sua madre del fidanzamento. Tolga, intanto, scoprirà che la sua ex fidanzata aspetta un figlio.

Tarik caccia via Ilknur e la insulta

Ilknur andrà nell'albergo dove alloggia Tarik, implorando l'uomo di perdonare Yesim e cercando un po' di comprensione. La zia di Yesim farà anche una richiesta a Yenersoy, chiedendogli il favore di far riavere Oyku a sua nipote. Tarik ne avrà abbastanza e insulterà Ilknur, dandole della bugiarda e cacciandola via in malo modo. Intanto, proseguiranno anche le vicende di Selin e Tolga, che scoprirà dalla sua fidanzata che Oylum aspetta un bambino, rimanendo sconvolto. A Selin non sfuggirà la reazione del suo compagno, ancora interessato alla giovane Yenersoy.

Selin farà una scenata di gelosia e se ne andrà via. Tolga si metterà alla guida per scaricare la rabbia e rimarrà coinvolto in una rissa dopo essere rimasto fermo davanti a un semaforo verde.

Oltan verrà messo al corrente di quanto accaduto e si riappacificherà con suo figlio.

Mualla vuole conoscere Oylum

Nel frattempo, Mualla, la madre di Behram, arriverà a Istanbul per conoscere Oylum. Per l'occasione, la madre del futuro sposo regalerà a sua nuora una collana di rubino. Mualla sarà anche intenzionata a incontrare Guzide, ma ci sarà un problema: Oylum non ha ancora informato sua madre del suo fidanzamento ufficiale.

La giovane Yenersoy si troverà divisa: da un lato la storia con Behram, dall'altro il rimpianto per la fine della relazione con Tolga. Behram non riuscirà a tenere all'oscuro i suoi familiari della gravidanza della sua fidanzata, svelando a sua madre Mualla e a sua cugina Nazan che Oylum è incinta. Guzide, invece, sarà alle prese con i problemi burocratici di Sezai e cercherà con l'avvocato le prove che possano scagionarlo da ogni accusa.

Numan si accorgerà di un dettaglio sull'atto di accusa che salverà Sezai dalla condanna.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Oylum ha scoperto di essere incinta

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Oylum ha scoperto di essere incinta e ha pensato di abortire. Prima di prendere una decisione definitiva, la figlia di Guzide ha informato Behram, che è stato felice di diventare padre, convincendo la ragazza a non fare scelte azzardate. Behram ha anche proposto a Oylum di sposarsi al più presto. Intanto, Tolga ha continuato a fare coppia fissa con Selin, pur non amandola, mentre Ozan e Zelis hanno iniziato una storia d'amore.