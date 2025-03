Guzide sarà costretta a lasciare la sua villa e Yesim diventerà la nuova padrona di casa nella puntata di Tradimento di sabato 8 marzo.

Le anticipazioni rivelano che Tarik venderà la villa di Guzide usando una procura per vendicarsi di lei. La donna sarà sconvolta quando scoprirà di dover fare immediatamente le valigie con la sua famiglia. Behram aiuterà Guzide offrendole un appartamento in cui potrà stare per tutto il tempo necessario.

Guzide disperata: 'Non ho più niente'

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che il nuovo studio legale di Guzide partirà con il piede sbagliato.

Tarik riuscirà a rovinare l'inaugurazione della nuova attività facendo scappare tutti i clienti con la notizia delle accuse di corruzione per Guzide. Per quest'ultima non sarà affatto facile trovare dei clienti onesti che vogliano la sua assistenza legale. Il primo che si presenterà nel suo studio, proporrà a Guzide un affare illecito in cambio di molto denaro. "Lei è abituata", dirà poco prima di essere cacciato in malo modo. Dopo una pesante giornata di lavoro, Guzide riceverà una sorpresa ancora peggiore e tutto avrà inizio con la telefonata di Zeynep, che le chiederà di tornare subito alla villa. Guzide sarà sconvolta quando nella sua casa troverà un uomo che le spiegherà la situazione: "Ho comprato questa villa, dovete andarvene".

L'uomo proseguirà dicendo di aver mandato tre avvisi di sfratto, ma la casa non è ancora libera. A quel punto, entrerà in gioco Tarik, che ribadirà alla moglie quanto è stato detto dall'acquirente: "Ho venduto la casa a quest'uomo". Guzide non riuscirà a capire, ma suo marito le spiegherà di aver semplicemente usato la procura che lei stessa gli aveva fatto anni prima.

Behram offrirà a Guzide un posto in cui stare

Nella puntata di Tradimento in onda sabato 8 marzo, Guzide sarà disperata e si confiderà con Nazan e Sezai. Anche Elmas arriverà per capire la situazione, ma, purtroppo, non ci sarà nulla da fare per Guzide: la procura firmata da lei ha valore legale per otto anni. "Non ho più niente", dirà disperata Guzide ai suoi amici.

Presto a Villa Yenersoy arriveranno le forze dell'ordine a imporre lo sfratto immediato, ma per Guzide ci sarà ancora un'altra brutta sorpresa. Tarik arriverà con Yesim, che da quel momento in poi sarà la nuova padrona della villa. Guzide e i suoi cari andranno via sconfitti e con le valigie, ma non resteranno per strada. Behram offrirà a Guzide un appartamento per tutto il tempo che sarà necessario.

La minaccia di Tarik a sua moglie

Nelle scorse puntate, Tarik ha scoperto che Oylum voleva piazzare uno spyware sul suo telefono. In preda alla rabbia, l'avvocato è andato da Guzide e ha accusato lei e la sua famiglia di aver tentato di raggirarlo. L'uomo ha promesso a Guzide che presto per lei sarebbe arrivata una brutta sorpresa e che la stava preparando.

La donna non ha dato molto peso a quelle parole, pensando che la vendetta di Tarik si sarebbe limitata a rovinare la sua reputazione con la pubblicazione di alcune notizie. L'uomo, però, si è spinto ben oltre.