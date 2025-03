Un piano di Oltan potrebbe cambiare le dinamiche tra lui e Tolga nelle puntate della seconda stagione di Tradimento. Selin perderà la bambina, non solo: subirà un'isterectomia e non potrà diventare madre. Oltan temerà che questa condizione possa spingere Tolga a cercare una seconda possibilità con Oylum. Così elaborerà un piano per tenerlo legato alla moglie: non rivelargli che Selin ha perso la bambina e comprare un bambino per fargli credere che sarà padre.

Selin perde la bambina e subisce un'isterectomia

Selin non si sentirà bene e per diverse ore non sentirà la sua bambina muoversi nella sua pancia.

Sommersa dai dubbi, correrà in ospedale insieme a Serra, sua sorella, e Oltan, visto che Tolga sarà in Corea per lavoro. La diagnosi dopo la visita sarà nefasta: Selin ha perso la bambina e verrà operata subito con un cesareo d'urgenza per impedire che la ragazza possa avere altri problemi.

Purtroppo arriveranno in ritardo: ci sarà un problema con la placenta, che resterà attaccata all'utero. Non riuscendo a rimuoverla, i medici dovranno procedere con un'isterectomia totale, cosa che darà a Selin una sola certezza: non potrà mai diventare madre.

Oltan teme che Tolga torni da Oylum

Per Serra e Oltan sarà dura accettare questa realtà e quando Selin si risveglierà dall'anestesia, non sapranno come dirle che non potrà mai diventare madre.

Sarà la ginecologa a dirglielo, causandole un forte trauma. La ragazza non si darà pace, pensando di non poter mai rendere Tolga padre.

Oltan la osserverà con uno sguardo paterno e penserà alle possibili conseguenze che questa perdita potrebbe causare nella vita coniugale di Tolga e Selin. Penserà subito che il figlio possa allontanarsi dalla moglie e puntare nuovamente al suo obiettivo di sempre: Oylum.

Oltan vuole ingannare Tolga: comprerà un neonato per Selin in America

Quando rientreranno a casa, Selin non smetterà di piangere, anche perché penserà a Tolga e al fatto che non le abbia fatto nemmeno una telefonata per sapere come sta. Oltan le dirà: "Tolga non sa niente, per questo non ti ha chiamata". Questa presa di coscienza non calmerà l'animo turbolento di Selin, che continuerà a pensare al fatto che non potrà mai diventare madre.

"Tu sarai una mamma, fidati di me", le dirà Oltan e Selin commenterà la sua affermazione con sarcasmo: "Certo, avrò dozzine di figli, in fondo mi è stato detto che posso averne".

Tuttavia, Oltan ha in testa un piano ben preciso: spedire Selin in America all'insaputa di Tolga, almeno tre mesi prima della data di nascita della bambina che ha appena perso. "Quando tornerai, avrai una bambina con te", le dirà Oltan, svelando così il suo piano: non dirà a Tolga che Selin ha avuto un aborto e comprerà un bambino per fargli credere che diventerà padre.