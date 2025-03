Nelle puntate di Tradimento in onda dal 24 al 30 marzo, Güzide riuscirà a rientrare in possesso della sua villa. Grazie all'aiuto di Elmas, riuscirà a ottenere un contratto di locazione dal nuovo acquirente della villa. A quel punto, non le resterà che cacciare Yeşim e Tarik da quella che diventerà nuovamente la sua casa. Per Tarik sarà un duro colpo: mai avrebbe immaginato che il suo piano potesse ritorcersi contro di lui.

Güzide si ritrova senza casa, Tarik la sfratta

Per Güzide è stato un duro colpo quando Tarik è riuscito a cacciarla dalla sua adorata villa.

L'ennesimo dispetto fatto solo per farle del male, usando una procura che Güzide gli aveva concesso otto anni prima. Tarik ha venduto una villa a un acquirente, impedendo che a Güzide arrivassero gli avvisi di sfratto.

Quando l'acquirente è arrivato a casa di Güzide con l'atto di vendita, non poteva crederci, salvo poi capire ciò che Tarik avesse combinato. L'ha lasciata per strada, ma grazie a Behram ha trovato subito una nuova villa, anche se non era per niente come la sua amata casa.

Yeşim si trasferisce nella villa di Güzide

In quella villa, poi, ci è andata a vivere Yeşim insieme a Öykü e la zia Ilknur. Tarik non si è unito a loro, anzi, ha iniziato a soggiornare in un hotel di lusso, lasciando vivere Yeşim in condizioni disastrose, senza soldi e, a un certo punto, anche senza corrente elettrica e acqua, per questo motivo ha preso Öykü e l'ha portata a vivere con lui in hotel.

Yeşim si rivelerà molto dispettosa con Güzide: appiccherà il fuoco con i suoi amati libri e venderà i suoi effetti personali solo per ricavarci del denaro. Questa situazione non durerà per molto, perché Güzide sarà pronta a vendicarsi.

Güzide riconquista la sua villa e manda via Yeşim e Tarik

Parlando con Elmas, Güzide le chiederà se esiste un modo per risolvere il problema della casa.

Elmas le assicurerà che riuscirà a risolverlo, senza però dirle che, nel suo piano, vuole coinvolgere Behram, persona di cui Güzide non nutre una profonda stima. Fatto sta che i toni minacciosi del ragazzo porteranno l'acquirente della villa di Güzide a concederle un contratto di locazione in piena regola, perché Yeşim non ne possiede uno.

Güzide organizzerà un rientro in grande stile: una mattina si farà trovare, insieme alla sua famiglia, al tavolo della sala pranzo intenta a fare colazione. Yeşim non capirà perché sia lì, così chiamerà Tarik e appena l'uomo giungerà in casa, Güzide le mostrerà il contratto di locazione. A Tarik, Yeşim e il resto della famiglia non resterà che fare le valigie e andare via. "La padrona è tornata", dirà con un sorriso Güzide, mentre vedrà Tarik andare via con la coda tra le gambe.